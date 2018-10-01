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ثقافة

إلهام شاهين: حدث فى بلاد السعادة عمل مسرحي ممتع.. صور

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 06:46 ص
صدى البلد
طارق موسى
شهدت النجمة إلهام شاهين العرض المسرحي "حدث فى بلاد السعادة" أمس الأحد، على مسرح السلام بشارع القصر العيني.

وأشادت الفنانة إلهام شاهين بالعرض، وقالت إن الكاتب وليد يوسف مؤلف مميز، وقد شاهدت أعمال كثيرة له ناجحة فى التليفزيون مثل الدالي وابن الأرندلي، واليوم فى المسرح أشاهد أسلوب جديد ومختلف تماما يعد مفاجأة لى فى الكتابة.

ووجهت التحية للكاتب وليد يوسف ولمخرج العرض مازن الغرباوي ولكل فريق العمل من الفنانين، وأضافت أن وقت المسرحية مر سريعا دون أن تشعر به، وهذا يدل على مدى استمتاعها بالعرض، بالرغم من وجود بعض الملاحظات القليلة على عدد من العبارات بالمسرحية، وقالت فى المجمل نستطيع القول أنه عمل مسرحى "ممتع" .

كما أشادت شاهين بفكرة ومضمون المسرحية التى تؤكد على الدور الهام والأساسى للشعب فى بناء وطنه، وأن الحكومات لا تستطيع وحدها عمل كل شىء فى مرحلة الإصلاح والتنمية، وعلى كل فرد فى المجتمع أن يبدأ بنفسه أولا فى إصلاح حياته قبل أن ينتقد غيره، فإذا استطعنا تغيير وإصلاح أنفسنا أولا سنصل فى النهاية إلى مجتمع سليم ومثالى .

"حدث في بلاد السعادة" إنتاج فرقة المسرح الحديث، تأليف وليد يوسف، بطولة الفنانين "مدحت تيخا، علاء قوقة، حسن العدل، سيد الرومي، محمد حسني، فاطمة محمد علي، أسامة فوزي، عبدالعزيز التوني، المطرب وائل الفشني"، ومن النجوم العرب "راسم منصور" من العراق، "خدوجة صبري" من ليبيا، "نسرين أبي سعد" من لبنان ومجموعة من الشباب، تصميم ديكور: حازم شبل ، تصميم استعراضات : كريمة بدير، تصميم أزياء : مروة عودة، تأليف موسيقي : محمد مصطفي، أشعار : حمدي عيد، 3D mapping : رضا صلاح ، وإخراج : مازن الغرباوي.
إلهام شاهين: حدث فى بلاد السعادة عمل مسرحي ممتع.. صور
إلهام شاهين: حدث فى بلاد السعادة عمل مسرحي ممتع.. صور
إلهام شاهين: حدث فى بلاد السعادة عمل مسرحي ممتع.. صور
إلهام شاهين: حدث فى بلاد السعادة عمل مسرحي ممتع.. صور
إلهام شاهين: حدث فى بلاد السعادة عمل مسرحي ممتع.. صور

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