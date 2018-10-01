ضابط شرطة يدهس مجرما قتل فتاة وحاول الهرب.. فيديو

نشرت صحيفة "ديلي يمل" البريطانية مقطع فيديو صادما، يظهر لحظة دهس مجرم على يد ضابط شرطة أمريكي، بعدما قتل فتاة وحاول الهروب على أحد الطرق السريعة بولاية "ميتشجان" الأمريكية.



تعود التفاصيل عندما اشتبه فى أدم نولين البالغ من العمر 33 عامًا بتورطه فى قتل حبيبته تيا ماى البالغة من العمر 27 عامًا، برميها بالرصاص، وتم نقله لاحقاَ للمستشفي لتلقي العلاج.



بعدما صدمه الشرطي جيمس مجافي جراء إطلاقه النيران على دورية الشرطة لحظة تواجده بالطريق السريع، ولكن الشرطي تدارك الأمر وقرر صدمه بالسيارة للسيطرة على الموقف دون وقوع أي خسائر أخري فى الأرواح.



يذكر أن حبيبته الأم لطفلين، عثر عليها مقتولة بفعل رصاصة استقرت فى جسدها، صباح أمس فى منزلها بمدينة "Creekside Estates " بنفس الولاية، وبعد التحريات تبين أن آدم هو القاتل، وكان يقود سيارته محاولًا الهرب، لكن مصيره انتهي على سرير بالمستشفي.



