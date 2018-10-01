639 مليون جنيه إجمالي إيرادات كيما خلال 2018/2017

عقدت شركة كيما أسوان جمعيتها العمومية العامة مساء أمس ، برئاسة المحاسب عماد الدين مصطفي رئيس الجمعية ، ووليد الرشيد نائب مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وحضور الكيميائي رئيس مجلس الإدارة وحضور أعضاء مجلس الادارة الجمعية ووكلاء الجهاز المركزي للمحاسبات لمناقشة الميزانية الخاصة بالعام المالي المنتهي في 30/6/2018 .



واعتمدت الجمعية العامة القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 30/6/2018 صافي أرباحها 100 مليون جنيه مقابل 206 مليون جنيه أرباح عن العام الماضي ، و نتجت فروق اﻷرباح بين العامين 163 مليون جنيه فروق عملات.



وحققت الشركة إجمالي إيرادات 639 مليون جنيه للعام المالي المنتهي في 30/6/2018 مقابل 897 مليون جنيه عن العام الماضي.



وقد اعتمدت الجمعية العامة العادية عدة قرارات أهمها التصديق علي تقرير مجلس الادارة وكذلك التصديق على القوائم المالية باجمالي أرباح 100 مليون جنيه.



كما تم إخلاء مسؤولية مجلس الإدارة، وكذلك الموافقة علي حساب توزيع اﻷرباح المقترح من مجلس من مجلس إدارة الشركة عن العام المالي المنتهي.



وقررت الجمعية العامة حجب حصة توزيعات المساهمين عن العام المالي 2017/2018 لاستخدامها في زيادة رأس المال بأسهم مجانية وفقا للقواعد والإجراءات الصادرة من البورصة المصرية.



وفوضت الجمعية العامة رئيس الجمعية في تشكيل لجنة لبحث المخالفات الناشئة عن تصدير كمية 1200 طن نترات أمونيا في 18/7/2018، على أن تقدم اللجنة تقريرها للشركة القابضة خلال شهرين من تاريخ تشكيلها.



أخيرا قررت الجمعية العامة لشركة كيما أسوان استمرار مجلس الإدارة الحالي في أداء مهامه ولحين دعوة الجمعية العامة العادية للشركة للانعقاد قبل نهاية العام الجاري لانتخاب ممثلي مساهمي القطاع الخاص وإعادة تشكيل مجلس الإدارة وتحديد المعاملة المالية المستقبلية، وذلك بعد تعديل المادة اﻷساسية للشركة و اعتماد الجهات المختصة في ضوء القرار الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 92 لسنة 2018.