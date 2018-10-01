ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

منوعات

تلاميذ فلسطينيون يؤبنون زميلهم بشكل مؤثر

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 06:03 ص
جانب من التأبين
جانب من التأبين
طارق موسى
ابتدع تلاميذ بمدرسة في خان يونس جنوبي قطاع غزة طريقة مؤثرة لتأبين، زميلهم ناصر مصبح البالغ من العمر 12 عاما، الذي قتله الجيش الإسرائيلي، ووضعوا صورة له مزينة بالأزهار على مقعده الدراسي.

ووضع زملاء مصبح صورته المحاطة بالزهور الحمراء والبيضاء وأوراق الشجر الخضراء، بما يعكس ألوان العلم الفلسطيني.

ونقلت وكالة "رويترز" عن ضياء أبو خاطر صديق مصبح قوله: "بكيت عليه بكاء لم يبكه أحد في عمري.. لا أدري ما الذي أرادوه (الجيش الإسرائيلي) منه (ناصر)، ما الذي يريده الاحتلال في قتله.. ما الذي صنعه (مصبح)؟ (هل هو) قتلهم؟ لا أعلم ما الذي حدث"!

ترشيحاتنا

شاهد.. مايا دياب بإطلالة غريبة في حفل ملكة جمال لبنان

ننشر اللقطات الأولى لمنزل الراحل صفوت عبد الحليم عقب نشوب حريق به .. فيديو

مقدمة حفل ملكة جمال لبنان تشعل الجدل على السوشيال ميديا

أثناء شهور الحمل.. 8 نصائح لتجنب الإصابة بالأنيميا

من يطفئ نار أسعار الليالي الفندقية.. خبراء: تدني القيمة السعرية أفرز خدمات سياحية دون المستوى ..ومطالب بوضع سياسة واضحة تحمي الفنادق

ضابط شرطة يدهس مجرما قتل فتاة وحاول الهرب.. فيديو

التحقيق مع المتهم بمحاولة قتل قاضى محكمة الأسرة

أكبر مشروع بالعالم يتحول لأضخم فضيحة فساد مالي في تاريخ تركيا

مايا رعيدي تفوز بلقب ملكة جمال لبنان لعام 2018 .. صور

وصفة بجنيهين للتخلص من اسمرار الكوعين والركبتين

البحوث الإسلامية تكشف عن 8 صدقات لا تحتاج إلى دفع المال

صلاح جودة مديرا لأورام أسوان

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مقدمة حفل ملكة جمال لبنان تشعل الجدل على السوشيال ميديا

مايا رعيدي تفوز بلقب ملكة جمال لبنان لعام 2018 .. صور

شاهد.. مايا دياب بإطلالة غريبة في حفل ملكة جمال لبنان

نانسي عجرم تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة بملكة جمال لبنان 2018

مهندسة ري تطهر ترعة بالمنوفية وتلقي مخلفاتها أمام مدرسة والأهالي تستغيث

فيديو

المشرف على المتحف المصرى الكبير: هو الأكبر عالميا .. فيديو
مشرف المتحف المصري الكبير: لدينا 44 ألف قطعة أثرية للترميم استعدادا للافتتاح
أستاذ طاقة: تحقيق مصر الاكتفاء الذاتي من الغاز من أهم عوامل جذب الاستثمار
ننشر اللقطات الأولى لمنزل الراحل صفوت عبد الحليم عقب نشوب حريق به .. فيديو
طرح البرومو الدعائي لفيلم Titans

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد تفعيل تطبيق إلكتروني لتسجيل غياب الطلاب والمعلمين بالمدارس؟

هل تؤيد تفعيل تطبيق إلكتروني لتسجيل غياب الطلاب والمعلمين بالمدارس؟