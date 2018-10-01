يعالج القلب وينقي الجسم من السموم مشروب طبيعي له 8 فوائد

أصبح الكثير من الشباب يشتكي من مشاكل القلب وشعورهم الدائم بالإرهاق، والكثير لا يعرف أبرز المشروبات الطبيعية لعلاج ومحاولة التقليل من هذه الظاهرة.



ففي هذا السياق يقول الدكتور فاروق الطاهر استشاري الطب البديل وخبير التداوي بالأعشاب، إن تناول 3 أكواب من شاي الميرميّة من شأنه أن يمنح الجسم الصحة والعافية ويعزز الحالة الصحية للقلب وله الكثير من الفوائد الصحية التى تتمثل فيما يلي:



- تحتوي الميرميّة على عناصر غذائية مسكنة لآلام الصداع والمغص والأسنان.



- تعتبر الميرميّة طاردا جيدا لغازات البطن، وتمنع الإصابة بالانتفاخ والاحساس بالامتلاء.



- تناول 3 أكواب من الميرميّة يعمل على تنقية الجسم من السموم المتراكمة نتيجة العمليات الحيوية التي تتم به.



- تعمل الميرميّة على اذابة الدهون المتراكمة بالجسم وبالتالي فقد الوزن الزائد.



- تعالج الميرميّة الاكتئاب والإحساس بالقلق والتوتر.



- تمنع الميرميّة تكون الحصوات بالكلى لقدرتها على إدرار البول وتطهير الكلى من رواسب الأملاح.



- تحسن 3 أكواب من الميرميّة من عمليات الهضم وتريح القولون.



- تعتبر الميرميّة من علاجات مرض البول السكري المهمة لقدرتها على تنظيم مستواه بالدم.