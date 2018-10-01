10 معلومات لا تعرفها عن اليوم العالمي للمسنين

يصادف اليوم ذكرى اليوم العالمي للمسنين الـ 27، بعدما تم اعتماده من قبل الأمم المتحدة في عام 1990، والاعتبار به فى العالم التالي، وهو اليوم الذى يهدف للتوعية بحقوق المسنين حول العالم.



فى إطار ذلك يستعرض "صدى البلد" أبرز المعلومات عن اليوم العالمي للمسنين.



1- هو أحد أعياد الأمم المتحدة ومناسبة سنوية عالمية يتم إحيائها في 1 أكتوبر من كل عام.



2- صوتت جمعية الأمم المتحدة العامة في 14 ديسمبر 1990 لإقامة يوم 1 أكتوبر بمثابة اليوم العالمي للمسنين.



3- كان أول احتفال لليوم العالمي للمسنين بتاريخ 1 أكتوبر 1991.



4- يتم الاحتفال باليوم العالمي للمسنين لرفع نسبة الوعي بالمشاكل التي تواجه كبار السن، كالهرم وإساءة معاملة كبار السن، وهو أيضًا يوم للاحتفال بما أنجزه كبار السن للمجتمع.



5- الفكرة مستنسخة من يوم الأجداد في أمريكا وكندا، واحتفالية التاسع المضاعف في الصين، ويوم احترام المسنين في اليابان.



6- يهدف اليوم العالمي للمسنين في لفت الإنتباه إلى هذه الفئة العمرية التي ساهمت في تنمية المجتمعات وقدرتها على مواصلة المساهمة.



7- وأيضًا تعزيز الخدمات الصحية والوقاية من الأمراض، وتوفير التكنولوجيا الملائمة والتأهيل، تدريب الموظفين في مجال رعاية كبار السن، توفير المرافق اللازمة لتلبية احتياجات كبار السن، والتعاون بين المؤسسات الحكومية والأسر والأفراد لتوفير بيئة جيدة لصحة ورفاهية المسنين.



8- هناك أكثر من 700 مليون شخص فوق سن الستين، وبحلول عام 2050، سيكون عددهم بليوني نسمة، أي أكثر من 20% من سكان العالم، 60 سنة أو أكثر.



9- ستكون الزيادة في عدد كبار السن أكبر وأسرع عدد في العالم النامي، ومقارنة بآسيا والتي يتم وصفها على أنها المنطقة التي يوجد فيها أكبر عدد من كبار السن، بينما تواجه أفريقيا أكبر نمو متناسب.



10- يقدر أن حوالي 4 إلى 6٪ من كبار السن يعانون شكلا من أشكال سوء المعاملة، مما يمكن أن يؤدي إلى إصابات جسدية خطيرة وآثار نفسية على المدى الطويل.