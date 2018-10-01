حبس ربة منزل لقتلها ابنة زوجها بسبب الغيرة في سوهاج

أمرت النيابة العامة بمركز طهطا في سوهاج، بحبس ربة منزل 4 أيام علي ذمة التحقيقات لقتلها ابنة زوجها البالغة من العمر 4 سنوات، واعترفت المتهمة في التحقيقات أنها ارتكبت الجريمة بدافع الغيرة منها لتعلق والدها بها.





تلقى اللواء هشام الشافعي، مدير أمن سوهاج، إشارة من مستشفى طهطا العام بوصول فرحة ياسر محمد أحمد، 4 سنوات وتقيم بناحية الصفيحة دائرة المركز جثة هامدة أثر إصابتها بكسر في الذراع الأيسر وكدمات متفرقة بالجسم وبسؤال والدها ياسر ، 34 عاما عامل قرر بأنه أثناء لهو نجلته أعلى أريكة بالمنزل أختل توازنها وسقطت أرضًا ما أدى لحدوث إصابتها بكسر بالذراع الأيسر، وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بعدم الجزم بسبب الوفاة.





تحرر محضر بالواقعة برقم 3820 إداري مركز شرطة طهطا، وبالعرض علي النيابة العامة أمرت بانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بالدفن عقب ذلك، تم تشكيل فريق بحث لكشف غموض الواقعة وضبط مرتكبيها.



