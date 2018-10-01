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مرأة

في عيد ميلادها.. شاهد إطلالات شبابية أنيقة لديانا حداد

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 08:47 ص
ديانا حداد
ديانا حداد
هاجر هانئ
يحل اليوم عيد ميلاد الفنانة اللبنانية ديانا حداد التى أكملت 41 عاما، وعلى الرغم من تخطيها حاجز الأربعين إلا أنها من النجمات اللاتى لا يبدو عليهن علامات تقدم العمر، بل تزداد رونقا وشبابا.

وعرفت الفنانة اللبنانية بأناقتها واختيارها للإطلالات التى تبرز جمالها وتتناسب مع قوامها الممشوق، وبالأخص فى فساتين السهرة التى تتألق بها على المسرح أو في المناسبات المختلفة، حيث تتميز بتصاميم مبتكرة تتسم بالنعومة والجمال.

ولا تقتصر أناقة ديانا حداد على فساتين السهرة فقط، ولكنها تفوقت أيضا فى اختيارها للإطلالات الكاجوال التى تجمع بين النمط العصرى الشبابي والنمط الكلاسيكى الأنثوى، بالإضافة إلى ذلك تحرص على مواكبة أحدث صيحات الموضة دائما، وهو ما يضفى على إطلالتها الروح الشبابية.

كما تعتمد "ديانا" على المجوهرات والإكسسوارات وحقائب اليد القيمة والفخمة التى تزيد من جمالها وجمال إطلالتها إيضا.
في عيد ميلادها.. شاهد إطلالات شبابية أنيقة لديانا حداد
في عيد ميلادها.. شاهد إطلالات شبابية أنيقة لديانا حداد
في عيد ميلادها.. شاهد إطلالات شبابية أنيقة لديانا حداد
في عيد ميلادها.. شاهد إطلالات شبابية أنيقة لديانا حداد
في عيد ميلادها.. شاهد إطلالات شبابية أنيقة لديانا حداد
في عيد ميلادها.. شاهد إطلالات شبابية أنيقة لديانا حداد
في عيد ميلادها.. شاهد إطلالات شبابية أنيقة لديانا حداد
في عيد ميلادها.. شاهد إطلالات شبابية أنيقة لديانا حداد
في عيد ميلادها.. شاهد إطلالات شبابية أنيقة لديانا حداد
في عيد ميلادها.. شاهد إطلالات شبابية أنيقة لديانا حداد
في عيد ميلادها.. شاهد إطلالات شبابية أنيقة لديانا حداد
في عيد ميلادها.. شاهد إطلالات شبابية أنيقة لديانا حداد
في عيد ميلادها.. شاهد إطلالات شبابية أنيقة لديانا حداد
في عيد ميلادها.. شاهد إطلالات شبابية أنيقة لديانا حداد
في عيد ميلادها.. شاهد إطلالات شبابية أنيقة لديانا حداد
في عيد ميلادها.. شاهد إطلالات شبابية أنيقة لديانا حداد
في عيد ميلادها.. شاهد إطلالات شبابية أنيقة لديانا حداد
في عيد ميلادها.. شاهد إطلالات شبابية أنيقة لديانا حداد
في عيد ميلادها.. شاهد إطلالات شبابية أنيقة لديانا حداد
في عيد ميلادها.. شاهد إطلالات شبابية أنيقة لديانا حداد
في عيد ميلادها.. شاهد إطلالات شبابية أنيقة لديانا حداد

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في عيد ميلادها.. شاهد إطلالات شبابية أنيقة لديانا حداد

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