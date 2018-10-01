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حوادث

إصابة طالبتين بحالة تسمم فى البحيرة بعد تناولهما الفيشار

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 08:48 ص
ًصورة أرشيفية - نقل
ًصورة أرشيفية - نقل مصابين
جمالات الدمنهورى
أصيبت طالبتان بالصف الأول الثانوى بإدارة إيتاى البارود التعليمية بحالة تسمم غذائي عقب تناولهم 2 كيس  فيشار مشتراه من محل سوبر ماركت وتم نقل الطالبتان للمستشفى العام تحت تصرف النيابة العامة. 

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة بلاغا من مركز شرطة إيتاى البارود يفيد بوصول كل من : "ياسمين  س  ع 16 سنة" ،"نسرين ر  م16سنة "طالبتان بالصف الأول الثانوى .. ومقيمتان بدائرة المرك للمستشفى العام مصابتان "بحالة إعياء وقيء " إدعاء تسمم غذائي " وحالتهما مستقرة .. وتم حجزهما تحت الملاحظة وبسؤالهما  قررا بتناولهما عدد 2 كيس فيشار مُشتراة من محل سوبر ماركت بمدينة إيتاى البارود، وعقب ذلك شعرا بحالة إعياء وآلام بالبطن وقيء وتم نقلهما للمستشفى. 

بسؤال مالك المحل المذكور .. قرر بصلاحية جميع المنتجات لديه وقيامه ببيعها للعديد من المواطنين  على مدار اليوم دون أى شكوى أو تضرر.

تم تشكيل لجنة من مفتشى التموين والأغذية.. لفحص محتويات المحل المشار إليه من المنتجات وأخذ عينات منها لتحليلها بمعرفة الجهات المختصة..تتحرر المحضر اللازم  المركز .. وجار العرض على النيابة العامة.

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