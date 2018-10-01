أستاذ بجامعة كفر الشيخ يقترح حلا للقضاء على الدروس الخصوصية

اقترح الدكتور محمد زكي خضر، أستاذ مساعد بكلية العلوم جامعة كفر الشيخ وحاصل على جائزة الدولة التشجيعية في العلوم 2016، حلًا لمشكلة الدروس الخصوصية، أهمها ضرورة إصدار قانون يجرم الدروس الخصوصية خارج المراكز التعليمية الخاصة، مع إعطاء المركز ترخيص مثل عيادة الطبيب وتحديد عدد الطلاب في الحصة الواحدة.



وأضاف خضر، لـ"صدى البلد"، أنه لا بد من تجميع الضرائب وتكون تصاعدية بمعني أن المدرس الذي دخله ٥٠ ألف شهريًا تكون ضريبته مثلا 10% والذي دخله 100 ألف تكون 20% أما ذو المليون في الشهر تكون 60% وهكذا، مثلما يحدث في جميع دول العالم.



وتابع أن هذه الأموال التي سيتم تجميعها ستفيد البلد من خلال بناء المدارس الجديدة لمنع التكدس، إضافة إلى فتح فصول تقوية وبعدها القضاء على الدروس الخصوصية، لنرحم الأسرة المصرية من دفع آلاف الجنيهات سنويًا.

