ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ديني

وفاة الشيخ سعيد بن علي القحطاني مؤلف كتاب حصن المسلم

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 08:42 ص
صدى البلد
محمد شحتة
توفي فجر اليوم، الشيخ سعيد بن علي بن وهف القحطاني، مؤلف كتاب "حسن المسلم" ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة عصر اليوم فى جامع الراجحي وسيتم تشييع الجنازة إلى مقبرة النسيم.

سعيد بن علي بن وهف القحطاني صاحب كتاب حصن المسلم، من مواليد قرية العرين من بلاد قحطان سنة 1371 هـ، وهو إمام مسجد سعودي ، بلغ مجموع مؤلفاته قرابة الثمانين مؤلفا أبرزها كتاب حصن المسلم.

ومن أهم مؤلفات سعيد بن علي بن وهف القحطاني :

من أحكام سورة المائدة.
مرشد المعتمر والحاج والزائر في ضوء الكتاب والسنة.
العمرة والحج والزيارة في ضوء الكتاب والسنة.
بر الوالـدين مفهوم, وفضائل وآداب وأحكام في ضوء الكتاب والسنة.
صلة الأرحام مفهوم وفضائل وآداب وأحكام في ضوء الكتاب والسنة.
حصن المسلم.
مناسك الحج والعمرة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة.
رمي الجمرات في ضوء الكتاب والسنة وآثار الصحابة.
الربا أضراره وآثاره في ضوء الكتاب والسنة.
زكاة الفطر في ضوء الكتاب والسنة.
الصيام في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة.
شرح أسماء الله الحسنى في ضوء الكتاب والسنة.
طهور المسلم في ضوء الكتاب والسنة.
آفات اللسان في ضوء الكتاب والسنة.
الجهاد في سبيل الله.
نور السنة وظلمات البدعة.
الجهاد في سبيل الله فضله ومراتبه وأسباب النصر على الأعداء.
صلاة المسافر مفهوم وأنواع وآداب ودرجات وأحكام.
نور الإيمان وظلمات النفاق في ضوء الكتاب والسنة.
الربا:اضراره وآثاره في ضوء الكتاب والسنة.
شرح حصن المسلم.

ترشيحاتنا

أكبر مشروع بالعالم يتحول لأضخم فضيحة فساد مالي في تاريخ تركيا

القومي للمسرح يناقش العرض المسرحي حدث في بلاد السعادة

اليوم.. محاكمة بديع و7 آخرين فى أحداث مسجد الاستقامة

ننشر اللقطات الأولى لمنزل الراحل صفوت عبد الحليم عقب نشوب حريق به .. فيديو

الأزهر يوضح حكم دفع زكاة المال لابن الأخت العاطل عن العمل

مقدمة حفل ملكة جمال لبنان تشعل الجدل على السوشيال ميديا

حبس سائق لقتله آخر لخلافهما على أولوية المرور بالساحل

حبس ربة منزل لقتلها ابنة زوجها بسبب الغيرة في سوهاج

بريطانيا تتوعد روسيا حال ترويع المواطنين

اليوم.. انطلاق حملة الـ100 مليون صحة للقضاء على فيروس سى بالبحيرة

حلف الناتو يعلن تأييده استفتاء تغيير اسم مقدونيا.. لهذا السبب

طريقة عمل طاجن مراكش بالليمون

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها.. شاهد إطلالات شبابية أنيقة لديانا حداد

مقدمة حفل ملكة جمال لبنان تشعل الجدل على السوشيال ميديا

مايا رعيدي تفوز بلقب ملكة جمال لبنان لعام 2018 .. صور

شاهد.. مايا دياب بإطلالة غريبة في حفل ملكة جمال لبنان

نانسي عجرم تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة بملكة جمال لبنان 2018

فيديو

المشرف على المتحف المصرى الكبير: هو الأكبر عالميا .. فيديو
مشرف المتحف المصري الكبير: لدينا 44 ألف قطعة أثرية للترميم استعدادا للافتتاح
أستاذ طاقة: تحقيق مصر الاكتفاء الذاتي من الغاز من أهم عوامل جذب الاستثمار
ننشر اللقطات الأولى لمنزل الراحل صفوت عبد الحليم عقب نشوب حريق به .. فيديو
طرح البرومو الدعائي لفيلم Titans

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد تفعيل تطبيق إلكتروني لتسجيل غياب الطلاب والمعلمين بالمدارس؟

هل تؤيد تفعيل تطبيق إلكتروني لتسجيل غياب الطلاب والمعلمين بالمدارس؟