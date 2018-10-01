وفاة الشيخ سعيد بن علي القحطاني مؤلف كتاب حصن المسلم

توفي فجر اليوم، الشيخ سعيد بن علي بن وهف القحطاني، مؤلف كتاب "حسن المسلم" ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة عصر اليوم فى جامع الراجحي وسيتم تشييع الجنازة إلى مقبرة النسيم.





سعيد بن علي بن وهف القحطاني صاحب كتاب حصن المسلم، من مواليد قرية العرين من بلاد قحطان سنة 1371 هـ، وهو إمام مسجد سعودي ، بلغ مجموع مؤلفاته قرابة الثمانين مؤلفا أبرزها كتاب حصن المسلم.





ومن أهم مؤلفات سعيد بن علي بن وهف القحطاني :





من أحكام سورة المائدة.

مرشد المعتمر والحاج والزائر في ضوء الكتاب والسنة.

العمرة والحج والزيارة في ضوء الكتاب والسنة.

بر الوالـدين مفهوم, وفضائل وآداب وأحكام في ضوء الكتاب والسنة.

صلة الأرحام مفهوم وفضائل وآداب وأحكام في ضوء الكتاب والسنة.

حصن المسلم.

مناسك الحج والعمرة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة.

رمي الجمرات في ضوء الكتاب والسنة وآثار الصحابة.

الربا أضراره وآثاره في ضوء الكتاب والسنة.

زكاة الفطر في ضوء الكتاب والسنة.

الصيام في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة.

شرح أسماء الله الحسنى في ضوء الكتاب والسنة.

طهور المسلم في ضوء الكتاب والسنة.

آفات اللسان في ضوء الكتاب والسنة.

الجهاد في سبيل الله.

نور السنة وظلمات البدعة.

الجهاد في سبيل الله فضله ومراتبه وأسباب النصر على الأعداء.

صلاة المسافر مفهوم وأنواع وآداب ودرجات وأحكام.

نور الإيمان وظلمات النفاق في ضوء الكتاب والسنة.

الربا:اضراره وآثاره في ضوء الكتاب والسنة.