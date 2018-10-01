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أخبار العالم

الحرس الثوري الإيراني يشن هجوما صاروخيا على عناصر مسلحة شرق الفرات بسوريا

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 09:10 ص
صدى البلد
أ ش أ
ذكرت وكالة أنباء فارس الإيرانية أن "الحرس الثوري الإيراني شن فجر الیوم الاثنین هجوما صاروخيا على مقر من وصفتهم بـ الإرهابيين في شرق الفرات بسوريا، ردا على الجريمة التي ارتكبوها في أهواز الإيرانية الأسبوع الماضي".

ونقلت الوكالة عن بيان للعلاقات العامة لقوات الحرس الثوري قوله إنه "تم استهداف مقر قادة جریمة الأحواز الارهابیة في شرق الفرات فجر الیوم الاثنین بعدة صواریخ بالیستیه "ارض –ارض" من قبل القوة الجوفضائیة التابعة للحرس".

ووفقا للمعلومات الأولية الواردة - حسب الوكالة - فإن عددا كبيرا من مرتكبي جريمة الأحواز الارهابیة قد قتلوا او جرحوا خلال هذا الهجوم الصاروخي.

كانت السلطات الإيرانية قد أعلنت أن خلية إرهابية مؤلفة من 5 عناصر هاجمت عرضا عسكریا اقیم فی مدینة اهواز بمناسبة بدء أسبوع الدفاع المقدس، ما أدى إلى مصرع وإصابة العشرات من المواطنين الحاضرين ، فيما قتلت العناصر الخمسة.

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