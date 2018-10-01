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أخبار العالم

رئيس وزراء ماليزيا يجتمع مع المستثمرين ومديري الصناديق في بريطانيا

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 09:13 ص
صدى البلد
أ ش أ
اجتمع رئيس الوزراء الماليزي الدكتور مهاتير محمد، اليوم الإثنين المستثمرين ومديري الصناديق الرئيسيين في لندن لمناقشة الإمكانيات الاقتصادية والاستثمارية في ماليزيا.

وذكرت وكالة أنباء "برناما" الماليزية أن مهاتير محمد الذي وصل إلى لندن السبت الماضي، يقوم حاليا بزيارة عمل للمرحلة الثانية من زيارته للمملكة المتحدة، ويختتمها اليوم الاثنين بعد إلقاء خطابه بعنوان "مستقبل الديمقراطية في آسيا" في معهد تشاتام هاوس.

وكان رئيس الوزراء الماليزي قد قام بزيارة عمل إلى المملكة المتحدة خلال الفترة من 21 إلى 25 سبتمبر الماضي، والتقى السير جيمس دايسون الملياردير البريطاني ومؤسس شركة "دايسون" للأجهزة الكهربائية الذي يرغب في القيام باستثمارات جديدة بماليزيا.

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