القوى العاملة: بدء قبول طلبات 250 راغبا في العمل بفندق كبير بالقاهرة

تبدأ وزارة القوى العاملة، اليوم الاثنين وحتي الخميس المقبل ، قبول طلبات 250 راغبا في العمل علي عدد من المهن بأحد الفنادق الكبري بالقاهرة ، برواتب تبدأ من 2000 جنيه.



وأعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن العمل سيكون في تخصصات أقسام الإشراف الداخلي، والأغذية والمشروبات ، والإعداد والتجهيز، والمطبخ، موضحا أن الطلبات تقبل للحاصلين علي بكالوريوس السياحة والفنادق ، أو مؤهل عالٍ ومتوسط ، فضلا عن تخصيص 20 فرصة عمل من الفرص المعروضة لذوي الاحتياجات الخاصة من "الصم والبكم " كحق لذوى الإعاقة في العمل .



وأوضح الوزير أن الطلبات تقدم من الساعة التاسعة صباحا حتي الثانية بعد الظهر خلال الفترة المشار إليها ، وذلك إلى الإدارة العامة للتشغيل ، بديوان عام وزارة القوى العاملة 3 شارع يوسف عباس - مدينة نصر- القاهرة، مرفقا بها صورة من شهادة المؤهل ، وبطاقة الرقم القومي سارية.





