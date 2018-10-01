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القوى العاملة: بدء قبول طلبات 250 راغبا في العمل بفندق كبير بالقاهرة

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 09:05 ص
محمد سعفان، وزير
محمد سعفان، وزير القوى العاملة
هيثم سعد الدين
تبدأ وزارة القوى العاملة، اليوم الاثنين وحتي الخميس المقبل ، قبول طلبات 250 راغبا في العمل علي عدد من المهن بأحد الفنادق الكبري بالقاهرة ، برواتب تبدأ من 2000 جنيه.

وأعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن العمل سيكون في تخصصات أقسام الإشراف الداخلي، والأغذية والمشروبات ، والإعداد والتجهيز، والمطبخ، موضحا أن الطلبات تقبل للحاصلين علي بكالوريوس السياحة والفنادق ، أو مؤهل عالٍ ومتوسط ، فضلا عن تخصيص 20 فرصة عمل من الفرص المعروضة لذوي الاحتياجات الخاصة من "الصم والبكم " كحق لذوى الإعاقة في العمل .

وأوضح الوزير أن الطلبات تقدم من الساعة التاسعة صباحا حتي الثانية بعد الظهر خلال الفترة المشار إليها ، وذلك إلى الإدارة العامة للتشغيل ، بديوان عام وزارة القوى العاملة 3 شارع يوسف عباس - مدينة نصر- القاهرة، مرفقا بها صورة من شهادة المؤهل ، وبطاقة الرقم القومي سارية.


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