مقتل مسلحي حركة الشباب في اشتباكات مع الجيش الوطني جنوب الصومال

أعلن الجيش الصومالي، اليوم الاثنين، مقتل خمسة من مسلحي حركة الشباب الإرهابية وإصابة آخرين في اشتباكات مع الجيش الوطني في جنوب البلاد.



ونقلت قناة (سكاي نيوز) عن قائد الجيش الصومالي في المنطقة يوسف حسين عثمان قوله" إن الجيش حقق تقدما عسكريا وحرر عدة مناطق خلال العملية التي جرت في المناطق الواقعة على بعد حوالي 70 كلم شمال كيسمايو العاصمة الإدارية لمنطقة جوبالاند، لافتا إلى إصابة جنديين بجروح".



