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أخبار العالم

الصين تعلن تخفيض التعريفة الجمركية على 1585 سلعة اعتبارا من أول نوفمبر

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 09:11 ص
صدى البلد
أ ش أ
أعلنت لجنة الرسوم الجمركية التابعة لمجلس الدولة الصيني (مجلس الوزراء) بدء تخفيض التعريفة الجمركية على 1585 سلعة واردة من دول تحظى لديها بمعاملة تفضيلية، اعتبارا من أول نوفمبر القادم.

وقالت اللجنة –في بيان اليوم- إن متوسط معدل التعريفة سيشهد انخفاضا من 5ر10% إلى 8ر7%، مشيرة إلى أن السلع المشمولة بالتخفيض تمثل 19% من إجمالي السلع الخاضعة للضريبة، فيما سيكون معدل التعريفة الجمركية الكلي في الصين عند 5ر7% بعد التعديل، بانخفاض من 8ر9% العام الماضي.

وأضافت اللجنة أن هذا المعدل أعلى بقليل منه عند الاتحاد الأوروبي ولكنه أقل منه عند معظم الدول النامية.
وشملت التخفيضات الجمركية قطاعات بينها: المنسوجات والخزف والصلب والآلات وبعض المنتجات القائمة على الموارد والسلع المصنعة بشكل أولي.
وتأتي هذه التخفيضات بعد أن اعتمدت الصين تعريفة صفرية على أغلب الأدوية المستوردة بدءا من أول مايو وخفضت التعريفات الجمركية على السيارات وقطع غيارها إلى جانب بعض السلع الاستهلاكية بدءا من أول يوليو.

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