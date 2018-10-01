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أخبار البلد

الخارجية تناشد المسافرين للأردن بعدم حيازة أدوية محظورة دون روشتة طبية

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 09:20 ص
مبنى اللوتس مقر وزارة
مبنى اللوتس مقر وزارة الخارجية
محمد وديع
ناشدت وزارة الخارجية، المواطنين المصريين المسافرين إلى المملكة الأردنية الهاشمية بضرورة الحصول على روشتة طبية للأدوية الموصوفة لهم بمعرفة الطبيب منعا لتعرضهم للمسألة القانونية،علما بأن المادة الفعالة التي تدخل في تصنيع تلك الأدوية المحظورة هي مادة بريجابالين Pregabalin ، ويتم تداولها في مصر بأسماء تجارية مختلفة.

وذكرت الوزارة،في بيان أصدرته اليوم،أنه في إطار المتابعة المستمرة لأوضاع المواطنين المصريين المسافرين للخارج،وفي ضوء ما تلاحظ من إزدياد أعداد المواطنين المصريين الموقوفين في المطارات ومنافذ الوصول بالمملكة الأردنية الهاشمية لحيازتهم أدوية محظور حملها، إلا في حالة وجود روشتة طبية معتمدة.

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