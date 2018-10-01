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دراسة: نيويورك صديقة المعلمين في أمريكا.. وهاواي الأسوأ

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 09:22 ص
المعلم
المعلم
أ ش أ
صنفت دراسة جديدة هاواي باعتبارها الولاية الأقل ملائمة للمعلمين في الولايات المتحدة، حيث يحصل المدرسون فيها على أقل راتب سنوي على أساس تكلفة المعيشة، أي حوالي 24 ألف دولار، بينما جاءت نيويورك في المقدمة كأفضل ولاية أمريكية صديقة للمعلمين.

ووفقا للدراسة، التي نشرت نتائجها في صحيفة "نيويورك ديلي نيوز" الأمريكية، جاءت ولاية كونيتيكت بعد نيويورك ثم مينسوتا وإلينوي ونورث داكوتا.

وأفادت الدراسة التي أجراها موقع "واليت هب" للتمويل الشخصي، بأن متوسط الراتب لجميع المدرسين بالولايات الأمريكية يبلغ حوالي 30 ألف دولار.

وذكرت الصحيفة على موقعها الالكتروني أن رابطة معلمي ولاية هاواي تتفق مع نتائج الدراسة، مشيرة إلى أن معدل المدرسين في هاواي، وهي أرخبيل من الجزر في المحيط الهادئ، الذين يغادرون الولاية للبر الرئيسي ارتفع بنسبة 84% منذ عام 2010 .

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