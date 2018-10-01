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حوادث

ضبط 844 حكما قضائيا و1733 مخالفة مرورية بالبحيرة

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 09:27 ص
ًصورة أرشيفية - حملات
ًصورة أرشيفية - حملات أمنية
جمالات الدمنهورى
شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، حملة انضباطية مكبرة بدائرة اقسام ومراكز المديرية، بإشراف اللواء جمال الرشيدي، مدير الأمن، قادها اللواء محمد أنور هندي، مدير إدارة البحث الجنائي.

وتمكنت الحملة من تنفيذ 844 حكمًا قضائيًا وتحصيل 1497 جنيه غرامة، بالإضافة إلى ضبط 1733 مخالفة مرورية متنوعة، ما بين "قيادة بدون رخصة، والسير في الممنوع، والتصالح الفوري، وحجز مركبات، واشتباه في الصلاحية الفنية، وسير عكس الاتجاه، وانتهاء رخصة قيادة".

كما تمكنت الحملة في مجال الإشغالات من رفع وإزالة 2538 حالة إشغال طريق ثابتة ومتحركة للقضاء على الاختناقات المرورية بالشوارع.

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