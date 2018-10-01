سعفان يشيد بجهد القوى العاملة بالشرقية في النهوض بعملها إلكترونيا.. صور

كرم مركز نظم المعلومات والحواسب بوزارة الإنتاج الحربي، خالد المصري وكيل الوزارة مدير مديرية القوى العاملة بالشرقية، بمنحه شهادة تقدير، تقديرًا للجهد المبذول وتقديم جميع التسهيلات للمركز وتذليل كافة العقبات في العمل بالمديرية، فضلًا عن التطلع الدائم إلى النهوض بالمديرية لتصبح من أكفأ المديريات في إطار البروتوكول المنعقد بين وزارة القوى العاملة ووزارة الإنتاج الحربي.





وأثنى محمد سعفان وزير القوي العاملة، على الجهد الذي بذله "المصري" في تذليل كافة العقبات لتصبح المديرية من أكفأ المديريات على مستوى محافظات الجمهورية، والتقط معه والقائمين بالعمل بالمديرية صورة تذكارية بهذه المناسبة.



