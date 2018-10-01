تعرف على درجات الحرارة المتوقعة خلال الأسبوع.. فيديو

عرض برنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد اليوم الاثنين ، تقريرًا خاصا بدرجات الحرارة المتوقعة خلال الأسبوع على مستوى محافظات الجمهورية.
وجاءت درجات الحرارة على النحو التالي:
القاهرة: العظمى 35 - الصغرى 25، ليوم الاثنين ، علمًا بأن درجات الحرارة ستنخفض غدًا لتسجل 34 درجة للعظمى و24 للصغرى وفقا لتوقعات الأرصاد الجوية.
الإسكندرية: العظمى 30 – الصغرى 23 ليوم الاثنين، علمًا بأن درجات الحرارة ستستمر فى الانخفاض لتسجل 29 درجة للعظمى و22 للصغرى.
مطروح: العظمى28- الصغرى 21، علمًا بأن درجات الحرارة ستسقر حتى نهاية الاسبوع.
الغردقة: العظمى 37، والصغرى 29، علمًا بأن درجات الحرارة ستستقر حتى يوم الخميس القادم لتعاود فى الانخفاض مرة أخرى وتسجل 36 للعظمى و26 للضغرى.
وجاءت درجات الحرارة على النحو التالي:
القاهرة: العظمى 35 - الصغرى 25، ليوم الاثنين ، علمًا بأن درجات الحرارة ستنخفض غدًا لتسجل 34 درجة للعظمى و24 للصغرى وفقا لتوقعات الأرصاد الجوية.
الإسكندرية: العظمى 30 – الصغرى 23 ليوم الاثنين، علمًا بأن درجات الحرارة ستستمر فى الانخفاض لتسجل 29 درجة للعظمى و22 للصغرى.
مطروح: العظمى28- الصغرى 21، علمًا بأن درجات الحرارة ستسقر حتى نهاية الاسبوع.
الغردقة: العظمى 37، والصغرى 29، علمًا بأن درجات الحرارة ستستقر حتى يوم الخميس القادم لتعاود فى الانخفاض مرة أخرى وتسجل 36 للعظمى و26 للضغرى.