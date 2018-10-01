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تعرف على درجات الحرارة المتوقعة خلال الأسبوع.. فيديو

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 09:26 ص
صدى البلد
آيات أحمد
عرض برنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد اليوم الاثنين ، تقريرًا خاصا بدرجات الحرارة المتوقعة خلال الأسبوع على مستوى محافظات الجمهورية.

وجاءت درجات الحرارة على النحو التالي:

القاهرة: العظمى 35 - الصغرى 25، ليوم الاثنين ، علمًا بأن درجات الحرارة ستنخفض غدًا لتسجل 34 درجة للعظمى و24 للصغرى وفقا لتوقعات الأرصاد الجوية.


الإسكندرية: العظمى 30 – الصغرى 23 ليوم الاثنين، علمًا بأن درجات الحرارة ستستمر فى الانخفاض لتسجل 29 درجة للعظمى و22 للصغرى.

مطروح: العظمى28- الصغرى 21، علمًا بأن درجات الحرارة ستسقر حتى نهاية الاسبوع.

الغردقة: العظمى 37، والصغرى 29، علمًا بأن درجات الحرارة ستستقر حتى يوم الخميس القادم لتعاود فى الانخفاض مرة أخرى وتسجل 36 للعظمى و26 للضغرى.

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