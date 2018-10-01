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منوعات

مذيع إنجليزي يتبرع بـ32 ألف دولار ليغلق مزرعة كلاب بكوريا الجنوبية

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 09:29 ص
مزرعة كلاب
مزرعة كلاب
أ ش أ
تبرع مقدم البرامج الإنجليزي الشهير سيمون كاول بمبلغ 32 ألفا و640 دولارا أمريكيا لجماعة معنية بحقوق الحيوان للمساعدة في إغلاق مزرعة تبيع لحم الكلاب للاستهلاك الآدمي في كوريا الجنوبية.

وأعلنت مجموعة "هيومان سوسايتي انترناشيونال" عن تبرع كاول قائلة إنها سوف تستخدم هذه الأموال لإنقاذ أكثر من 200 كلب وجرو في مزرعة للكلاب في كوريا تولد الحيوانات للاستهلاك الآدمي.

وأشارت جماعة حقوق الحيوان، وفقا لصحيفة "كوريا تايمز"، إلى أن فريقها سيزور كوريا الجنوبية خلال الأسبوع المقبل لنقل الكلاب وإرسالها إلى عدة دول منها الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة وهولندا للتعافي ثم التبني.

ولفتت الصحيفة إلى أن هذه الخطوة هي الأحدث في سلسلة من التحديات رفيعة المستوى لثقافة الاستهلاك الآدمي للحوم الكلاب في كوريا والتي تعود إلى مئات السنين، ووسط هذه التحديات، تتراجع شعبية لحوم الكلاب في كوريا حيث تشدد السلطات القواعد، لكن مستهلكي لحوم الكلاب وتجار التجزئة غير سعداء بذلك مجادلين بأن نظامهم الغذائي يستحق الاحترام.

وسيمون كاول، وهو إنجليزي المولد، هو منتج تلفزيوني ورجل أعمال ونال شهرة واسعة في المملكة المتحدة والولايات المتحدة لدوره في برامج المواهب التليفزيونية.

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