دفاع كلوب عن صلاح ومصير مورينيو الأبرز في اهتمامات الصحف الإنجليزية

اهتمت الصحف الإنجليزية الصادرة اليوم الاثنين بتصريحات الألمانى يورجن كلوب المدير الفنى لليفربول التي دافع فيها عن نجم منتخب مصر وهداف الفريق فى الموسم الماضى محمد صلاح بسبب عدم ظهوره بمستواه المعهود بجانب تناول مصير البرتغالى جوزيه مورينيو المدير الفنى لمانشستر يونايتد مع تردى نتائج الفريق.



وأبرزت صحيفة (ديلى ميل) دفاع يروجن كلوب المدير الفنى لنادى ليفبربول عن نجم الفريق المصري محمد صلاح وقال إن صلاح ليس سعيدا بمستواه الحالى ولكن طالما يؤدى المطلوب منه، وسوف نتحدث عن ذلك.



ونشرت الصحيفة مقالا للنجم السابق كريس ساتون أكد فيه أن مانشستر يونايتد أصبح بلا هوية ولم يعد يظهر بمستوى يؤكد أنه بين الستة الكبار فى الدوري الإنجليزى، والفريق يتسم بالسلبية، وأكد ساتون أن الوقت قد حان كى يرحل البرتغالى جوزيه مورينيو المدير الفنى للفريق.



من جانبها، أكدت صحيفة (ديلى اكسبريس) أن جوزيه مورينيو بات قلقا على منصبه مع الشياطين الحمر بعدما اتصل به الفرنسى زين الدين زيدان المدير الفنى السابق لريال مدريد الذى ترشحه التقارير بأن يكون خليفته فى منصب المدير الفنى لمانشستر يونايتد.



أما صحيفة (ديلى ميرور) فقد كشفت النقاب عن حالة الغضب التى انتابت اليكسيس سانشيز نجم مانشستر يونايتد بعد الهجوم الذى تعرض له من جانب مورينيو فى وقت يبدو فيه مستقبل اللاعب فى صفوف الفريق غامضا، لتظهر أمام مورينيو مشكلة أخرى مع نجم آخر فى الفريق بعد أزمته المتصاعدة مع الفرنسى بول بوجبا.



كما أبرزت الصحيفة دفاع يورجن كلوب عن محمد صلاح حتى يسكت الانتقادات فى وقت لم يظهر فيه الفرعون المصرى بمستواه المعهود في بداية الموسم.



من جانبها، أكدت صحيفة (صن) قلق مورينيو على منصبه فى مانشستر يونايتد بعدما تلقى مكالمة هاتفية من زين الدين زيدان ابرز المرشحين لخلافته.



من جهتها أبرزت صحيفة ا(ندبندت) تصريحات لوك شو المدافع الأيسر لمانشستر يونايتد التى اعترف خلالها بأن الفريق قدم مستوى كارثى فى مباراته التى منى فيها بالهزيمة 1-3 أمام ويستهام يوم السبت الماضى.