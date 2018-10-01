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أخبار العالم

مستشارة البيت الأبيض: تعرضت للاعتداء..ويجب الاستماع لمن مررن بالتجربة

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 10:03 ص
مستشارة البيت الأبيض
مستشارة البيت الأبيض كونواي
رويترز
ذكرت كيليان كونواي مستشارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنها وقعت ضحية لاعتداء جنسي وأنه يتعين سماع النساء اللائي مررن بهذه التجربة.

وفي معرض دفاعها عن المرشح لعضوية المحكمة العليا بريت كافانو الذي اتهمته امرأة بالاعتداء الجنسي وامرأتين أخريين بسوء السلوك الجنسي، قالت كونواي لشبكة (سي.إن.إن) "أنا بصراحة متعاطفة للغاية مع ضحايا الاعتداء والتحرش الجنسي والاغتصاب".

وأضافت: "أنا ضحية للاعتداء الجنسي".

ولم ترد كونواي ومسؤولو البيت الأبيض بعد على طلب من رويترز للتعليق.

وأشارت كونواي اليوم إلى أن الكثير من الضحايا صبوا جام غضبهم دون وجه حق على أنصار كافانو الجمهوريين وليس على مرتكبي الهجمات.

وقالت "إنه ليس اجتماعا لحركة مي تو... إنها سياسات حزبية خشنة".

وخلال الاثني عشر شهرا الماضية، تبادلت نساء ورجال قصص التحرش والاعتداء الجنسي على وسائل التواصل الاجتماعي تحت وسم (#مي تو)، الأمر الذي كلف عددا من الرجال البارزين في مجالات السياسة والمال والترفيه مناصبهم.

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