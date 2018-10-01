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منوعات

ارتفاع الأسعار في النصف المالي الثاني يزيد العبء على الأسر اليابانية

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 09:55 ص
ارتفاع الأسعار في
ارتفاع الأسعار في اليابان
أ ش أ
تواجه الأسر اليابانية ضغوطا مالية أكبر اعتبارا من اليوم الاثنين، وهو بداية النصف المالي الثاني من العام عندما تشهد أسعار سلسلة متنوعة من المنتجات والخدمات تتراوح من السجائر والقمح المستورد وحتى أسعار الحلويات، زيادات ملحوظة.

وذكرت صحيفة "جابان تايمز" اليابانية أنه يتوقع أيضا ارتفاع رسوم المدارس الابتدائية ورياض الأطفال، كما تعتزم سكك حديد الشحن في اليابان زيادة رسوم النقل بنسبة 10% وهي أكبر زيادة في أسعارها منذ إنشاء الشركة في عام 1987 وهو ما يؤثر على زيادة أسعار العديد من المنتجات والخدمات التي تتراوح من البقالة وحتى المنتجات الصناعية .

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