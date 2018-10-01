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أخبار البلد

السفارة الأمريكية تحذر المصريين من هذا الأمر

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 09:56 ص
الفيزا الأمريكية
الفيزا الأمريكية - صورة أرشيفية
مـــحـــمــــد مــجــــــدي
حذرت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى القاهرة، المصريين من الوقوع في شرك النصب باسم «الهجرة العشوائية».

وكتبت السفارة ، عبر صفحتها الرسمية على موقع التدوين المصغر «تويتر»: «احذر من الاحتيال! تذكر أن طلب التقديم على برنامج الهجرة العشوائية مجاني».

وأكدت أنه يمكن التقدم عبر برنامج الهجرة العشوائية فقط من خلال التقديم عبر الموقع الرسمى لوزارة الخارجية الأمريكية.

https://www.dvlottery.state.gov/

كما نوهت السفارة الأمريكية في القاهرة إلى أنه يشترط تقديم صورة شخصية حديثة للمتقدمين للبرنامج، وأنه سيتم شطب استمارة التقديم إذا تضمنت نفس الصورة التي تم تقديمها العام الماضي.

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