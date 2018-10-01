محامى فتاة تروسيكل بورسعيد يروى القصة الكاملة .. فيديو

قال أحمد على عبد السلام، محامى ومصور فتاة التروسيكل، إنه تم إلقاء القبض على فتاة التروسيكل ومن قيدها أيضًا، موضحًا أن الواقعة حدثت فى منطقة مجمع المطاعم ببورسعيد.





وروى "عبد السلام" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، القصة لكاملة للفتاة؛ حيثُ إنه شاهد صاحب الواقعة يضرب فتاة عمرها 14 عامًا وكان يرغب فى ربطها بالعمود.





وأضاف أنه حاول التدخل بالتعاون مع بعض المواطنين لإنقاذ تلك الفتاة من يد الرجل ولكنه قيد الفتاة وقام بسب وقذف المواطنين لذا قام بتصوير الواقعة ونشر الصور عبر مواقع التواصل الاجتماعى.



