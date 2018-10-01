بدء تنفيذ 2736 وحدة بمشروع سكن مصر بالشروق

صرح المهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، بأنه تم البدء فى تنفيذ 2736 وحدة (114 عمارة)، بمشروع "سكن مصر"، شرق المدينة بالقرب من مدخل ٢ الإسماعيلية، بإجمالى استثمارات 1.3 مليار جنيه.



وفى إطار توفير الفرص الاستثمارية بالمدينة، أوضح الشربينى، أنه ولأول مرة فى مدينة الشروق والمدن الجديدة، وصل سعر متر الكشك فى المزاد العلنى، إلى 187.509 جنيه، وكان من نصيب كشك رقم 3 بنشاط عصائر بمنطقة 70م بمساحة 7.5م، مضيفًا أنه عند ترسية المزاد يقوم العميل باستكمال 25‎%‎ من قيمة المحل أو الكشك المُعلن عنه.



وأشار رئيس جهاز مدينة الشروق، إلى أنه تم بيع عدد من الأكشاك والمحال، فى مزاد علنى، وهى، كشك 1 بمنطقة 70م بمساحة 7.5م، بسعر 63 ألف جنيه للمتر، بنشاط تسالى وحلويات، وكشك 2 بالحى الثاني بمساحة 7.5م، بسعر 50550 جنيها للمتر، بنشاط عصائر، وكشك 4 بمنطقة 70م بمساحة 7.5م، بسعر 101 ألف جنيه للمتر، بنشاط أكسسوار موبيل، ومحل 22 بمنطقة 63م بمساحة 25م، بسعر 35 ألف جنيه للمتر، بنشاط خضار وفواكه، ومحل 23 بمنطقة 63م بمساحة 25م، بسعر 40100 جنيه للمتر، بنشاط سوبر ماركت، ومحل 24 بمنطقة 63م بمساحة 25م، بسعر 40 ألف جنيه للمتر، بنشاط حلاقة، ومحل 22 بمنطقة 70م بمساحة 25م، بسعر 52400 جنيه للمتر، بنشاط مخبز سياحى، ومحل 23 بمنطقة 70 بمساحة 25م، بسعر 45 ألف جنيه للمتر، بنشاط كافيتريا.



كما تم بيع محل 28 بمنطقة 70م بمساحة 25م، بسعر 50 ألف جنيه للمتر، بنشاط جزارة، ومحل 29 بمنطقة 70م بمساحة 25م، بسعر 50 ألف جنيه للمتر، بنشاط دواجن، ومحل 26 بمنطقة 70م بمساحة 25م، بسعر 41 ألف جنيه للمتر، بنشاط مطعم، ومحل 15 بمنطقة 70م بمساحة 25م، بسعر 60500 جنيه للمتر، بنشاط أسماك، ومحل 18 بمنطقة 70 بمساحة 25م، بسعر 45300 جنيه للمتر، بنشاط حدايد وبويات، ومحل 4 عمارة 138 بمنطقة 100م بمساحة 22.8م، بسعر 43 ألف جنيه للمتر، بنشاط سوبر ماركت، ومحل 4 عمارة 285 بمنطقة 100م بمساحة 12.2م، بسعر 28100 جنيه للمتر، بنشاط إكسسوار، كما تم تأجير ملعب ثلاثى بمقابل انتفاع لمدة 7 سنوات، بمبلغ 253 ألف جنيه، والكرفان الملحق بالجهاز بمقابل انتفاع لمدة ٣ سنوات بمبلغ 107 آلاف جنيه، بزيادة سنوية 10‎%‎.​

