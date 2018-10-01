لأول مرة في مصر.. جراحون مصريون يشاركون في عمليات التذبذب الأذيني بالمنظار

استقبل السفير لورانس ويستهوف سفير هولندا بالقاهرة، السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وعددًا من العلماء المصريين بمقر إقامته بالقاهرة.





وجاء اللقاء لمناقشة دعم القطاع الصحي في مصر، وتقديم خبرات علماء الوطن في أحدث ما وصلت إليه جراحات القلب حول العالم.





من جانبها، أعربت السفيرة نبيلة مكرم، عن شكرها لكل الجهود المخلصة التي تسعى للنهوض بمصر، مؤكدة أن لدينا خبرات عريضة في شتى المجالات، وأن الوزارة تعمل جاهدة على مد جسور التواصل بين العلماء وبين الوطن.





وأشادت وزيرة الهجرة، بالدور المهم الذي يقوم به السفير لورانس ويستهوف، سفير هولندا بالقاهرة، في إطار حرصه على تقوية العلاقات بين الشعبين المصري والهولندي.





وأكدت أن علماء مصر هم أهم كنوزها؛ فبهم نحقق خطط التنمية وفق القواعد العلمية، وأضافت أن وزارة الهجرة تعمل على مد جسور التواصل بين مصر وأبنائها، موضحة أننا لن ندخر جهدًا في تقديم كل التسهيلات اللازمة لكل الجهود المخلصة من أبناء مصر.





من جانبه، أوضح سعيد عثمان نائب رئيس جمعية الصداقة المصرية الهولندية ومنسق المبادرة، أن فريق الخبراء المصريين يعمل بكل وطنية وإخلاص لنقل أحدث ما وصل إليه في مجال جراحات القلب والمناظير إلى مصر.





وتابع عثمان أنه بالتنسيق مع وزارة الهجرة سيتم البدء بمعهد القلب القومي ومستشفى الدمرداش، في خطوة أولية لتقديم الخبرة إلى قطاع عريض من المستشفيات في جميع أنحاء الوطن؛ وصولًا إلى غير القادرين والحالات الأكثر احتياجًا.





من جانبه، أشار الدكتور محمد مكاوي، جراح القلب بهولندا، إلى أن لمصر على أبنائها حق، وأنه يأمل أن تقوم الجاليات المصرية حول العالم بالاهتمام بتقديم ما لديها من خبرات للنهوض بمصر، معربًا عن شكر الجالية المصرية في هولندا للسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، لتعاونها وتسهيل إجراءات وصول الأجهزة والمعدات الطبية وغيرها.





وتابع د.محمد سليمان، أستاذ القلب في هولندا، قائلًا: "إن لدينا في مصر نحو مليوني مريض بالتذبذب الأذيني، وبدأنا بالفعل في إجراء المنظار لعدد من المرضى، وذلك بالتعاون بين الجانبين المصري والهولندي"، مضيفا أنه يجري بالفعل في الوقت الحالي إجراء العديد من العمليات في معهد القلب القومي.





وأضاف د.جمال شعبان، عميد معهد القلب القومي، أن المعهد يستقبل آلاف الحالات شهريًّا، موضحًا أن تعاون الأساتذة المصريين بالخارج، يضيف بعدا جديدا من تبادل الخبرات، والاطلاع على أحدث تقنيات العلم الحديث، ونقل تلك التقنيات والتكنولوجيا لمصر.



