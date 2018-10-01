محافظ الشرقية يناقش مع مشاكل الصالحية الجديدة

استقبل الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، المهندس رمضان خيري، رئيس جهاز تنمية مدينة الصالحية الجديدة، لبحث احتياجات ومشاكل المدينة والعمل على توفير الحلول اللازمة لها فورًا وتلبية مطالب المواطنين من أبناء المدينة.



وأكد محافظ الشرقية على أهمية مدينة الصالحية الجديدة والتي تُعد من أهم القلاع الصناعية والزراعية والتجارية وتسهم في إحداث التنمية والبناء وخلق فرص عمل حقيقية للشباب وتسهم في زيادة الإنتاج وتحسين مستوى الدخل.



ومن جانبه أكد المهندس رمضان خيري رئيس جهاز تنمية مدينة الصالحية الجديدة على أهمية التواصل مع المحافظة والجهاز التنفيذي لبحث وحل مشاكل المواطنين من أبناء المدينة فكلنا يعمل من أجل خدمة المواطن وتلبية احتياجاته.