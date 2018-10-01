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منوعات

عجوز تخطى الـ99 عامًا يؤدي وظيفته ويرفض التقاعد

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 10:17 ص
صدى البلد
نهى حمدي
تخطى عجوز حاجز الـ99 عامًا، ومازال يقف على قدميه يذهب إلى عمله يوميًا، دون كلل أو ملل، «مورتون كاتس» محامي أمريكي بولاية كونيكتيكت، المتمسك بعمله حتى في أرذل العمر. 

يعمل "مورتون" محامي خاص بمحكمة هارتفورد العليا، يتولى مهمة الترافع عن القضايا الصغيرة، ويطرح مساعداته وخدماته القانونية لكل سكان الولاية، ويوفر خدماته مجانية للمحاربين القدامى، بحسب ما نشرت "سكاي نيوز".

99 عامًا ولم تصيب ذاكرته وعقله التلف، فزملائه الأصغر سنًا يتعجبون من حدة عقله ودرايته بالتفاصيل، ويعتمد "كاتس" في تيسير اعماله على الهاتف والمقابلات الشخصية التي يجريها بنفسه مستغنيًا عن استخدام أجهزة الكمبيوتر.

فمنذ 1951 و"كتس" يعمل في مجاله بكل جد، ولا يحمل في نفسه قرارًا بالتقاعد وترك العمل، فوفقًا لتصريحاته فهو قرر أن يكرس نفسه للخدمة العامة.

وأشاد قاضي المحكمة العليا، عمر وليامز، إن كاتس موظف حكومي نموذجي و"مثال جيد لما يمكن للبشرية أن تقدمه".

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