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الأرصاد: انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة بدءا من اليوم..فيديو

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 10:16 ص
أرصاد
أرصاد
توك شو
أفاد أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، بأن البلاد تشهد هذه الأيام حالة من حالات الإضطرابات الجوية.

وقال "عبد العال" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع عبر الفضائية الأولى المصرية" اليوم، الاثنين، إن اليوم يشهد انخفاض ملحوظ في درجة الحرارة ، من 3 إلى 4 درجات على أغلب الأنحاء.

وأضاف "عبد العال" أنه مازال هناك فرصة لسقوط الأمطار على أغلب المحافظات،بدءا من الغد.

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