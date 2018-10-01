التربية والتعليم: الملتقى العربي لأنشطة مدارس الدمج يرسخ الفكرة في المجتمع

قالت هالة عبد السلام، رئيس الإدارة المركزية لشؤون التربية الخاصة بوزارة التربية والتعليم،إنهم منذ بداية العام الدراسي تم البدء في خطة أنشطة كاملة على المستوى المحلي والإقليمي لذوي القدرات الخاصة.



وأضافت هالة عبد السلام،خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج "صباح الورد" المُذاع عبر فضائية "Ten" اليوم، الاثنين،أنهم من خلال هذه الأنشطة استهدفوا طلاب مدارس التربية الخاصة، والطلاب الموهوبين، وبعض طلاب الإعاقات البسيطة، عن طريق كرة القدم، تنس الطاولة، المسابقات الفنية والثقافية.



وأضافت أن اليوم يقام أول ملتقى عربي لأنشطة مدارس الدمج وذوي الاحتياجات الخاصة، مشيرة إلى أن هذا الملتقى يرسخ في المجتمع فكرة الدمج لهؤلاء الطلاب مع الطلاب الآخرين، حيث أن عملية الدمج في مصر من أكثر التجارب الناجحة.

