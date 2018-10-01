مبادرة مدرسة ناس: هدفنا الوصول إلى المهمشين والفقراء.. فيديو

قال مصطفى وافى، المنسق الفنى لمبادرة "مدرسة ناس"، إن فكرة المدرسة تهدف إلى العمل مع الشباب من مختلف الخلفيات المهتمين بالمسرح، لافتًا إلى أن الشباب الموجودين يحاولون رفع الكفاءة ودرجة الوعى بأهمية المسرح وضروروة الوصول للجمهور المهمش اجتماعيًا.



وأضاف "وافى"، خلال حديثه ببرنامج "صباح البلد" والذى تقدمه الإعلامية هند النعسانى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم، الاثنين، أنه لا يشترط أن يكون لدى المتقدم خبرات مسرحية سابقة للالتحاق بالمدرسة، مشيرًا إلى أن الفكرة موجودة فى مختلف دول العالم وفى فرنسا لنقل تجربة المسرح للشارع.



وأوضح أن الاهتمام بالنشاط المسرحى وقضايا المجتمع عنصران أساسيان فى الانضمام للمدرسة، مفيدًا بأن المدرسة تهدف للوصول إلى المهمشين والفقراء بمختلف محافظات مصر.

