ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

مبادرة مدرسة ناس: هدفنا الوصول إلى المهمشين والفقراء.. فيديو

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 11:06 ص
صدى البلد
آيات أحمد
قال مصطفى وافى، المنسق الفنى لمبادرة "مدرسة ناس"، إن فكرة المدرسة تهدف إلى العمل مع الشباب من مختلف الخلفيات المهتمين بالمسرح، لافتًا إلى أن الشباب الموجودين يحاولون رفع الكفاءة ودرجة الوعى بأهمية المسرح وضروروة الوصول للجمهور المهمش اجتماعيًا.

وأضاف "وافى"، خلال حديثه ببرنامج "صباح البلد" والذى تقدمه الإعلامية هند النعسانى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم، الاثنين، أنه لا يشترط أن يكون لدى المتقدم خبرات مسرحية سابقة للالتحاق بالمدرسة، مشيرًا إلى أن الفكرة موجودة فى مختلف دول العالم وفى فرنسا لنقل تجربة المسرح للشارع.

وأوضح أن الاهتمام بالنشاط المسرحى وقضايا المجتمع عنصران أساسيان فى الانضمام للمدرسة، مفيدًا بأن المدرسة تهدف للوصول إلى المهمشين والفقراء بمختلف محافظات مصر.

ترشيحاتنا

تأهيل محطتي مترو جامعة القاهرة وفيصل لذوي الاحتياجات الخاصة..صور

يعالج القلب وينقي الجسم من السموم.. مشروب طبيعي له 8 فوائد

سفير مصر بالخرطوم يعود إلى القاهرة بعد انتهاء فترة عمله

اليوم .. صرف المعاشات من ماكينات الصراف الآلي

الأرصاد: توقعات باستمرار سقوط الأمطار على السواحل الشمالية..فيديو

محامى فتاة تروسيكل بورسعيد يروى القصة الكاملة .. فيديو

دار الإفتاء تنصح المواطنين بترديد هذا الدعاء

اليوم.. رئيس الوزراء يتفقد عددا من المشروعات بشرم الشيخ

ناهد السباعي تكشف سر انفصالها عن زوجها: دلوقتي بقيت سعيدة

في عيد ميلادها.. شاهد إطلالات شبابية أنيقة لديانا حداد

خالد بيومي ينعى صفوت عبد الحليم برسالة مؤثرة

إصابة 27 عاملا بانقلاب سيارة في الوادي الجديد

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تأهيل محطتي مترو جامعة القاهرة وفيصل لذوي الاحتياجات الخاصة..صور

سعفان يفتتح البرنامج الأول لتدريب المؤسسات على تكافؤ الفرص..صور

في عيد ميلادها.. شاهد إطلالات شبابية أنيقة لديانا حداد

مقدمة حفل ملكة جمال لبنان تشعل الجدل على السوشيال ميديا

مايا رعيدي تفوز بلقب ملكة جمال لبنان لعام 2018 .. صور

فيديو

التربية والتعليم: الملتقى العربي لأنشطة مدارس الدمج يرسخ الفكرة في المجتمع
تعرف على تفاصيل خطة وزارة النقل للتطوير خلال 4 سنوات..فيديو
تعرف على استعدادات الحكومة لمواجهة مخاطر السيول..فيديو
الأرصاد: انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة بدءا من اليوم..فيديو
المرور: حادث بطريق الواحات بدون مصابين..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد تفعيل تطبيق إلكتروني لتسجيل غياب الطلاب والمعلمين بالمدارس؟

هل تؤيد تفعيل تطبيق إلكتروني لتسجيل غياب الطلاب والمعلمين بالمدارس؟