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اقتصاد

عمرو نصار: رفع كفاءة المحركات الكهربائية في القطاع الصناعي

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 11:11 ص
صدى البلد
ولاء عبد الكريم
ناقش المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة مع وفد مؤسسة التمويل الدولية IFC برئاسة وليد لبادى مدير مكتب المؤسسة بالقاهرة تعزيز التعاون المشترك بين الوزارة والمؤسسة باعتبارها إحدى مؤسسات مجموعة البنك الدولى لتنفيذ برامج تنموية لدعم وتنمية القطاع الخاص المصرى وبصفة خاصة في مجال الصناعة.

وقال الوزير إن تطوير الصناعة الوطنية وتحسين قدراتها التنافسية وزيادة القيمة المضافة للمنتج المصرى تأتى على رأس أولويات الوزارة خلال المرحلة الحالية، مشيرًا الى ان الصناعة المصرية تمتلك فرصًا كبيرة للنفاذ والمنافسة بالأسواق المحلية والإقليمية العالمية.

وأشار نصار الى ان اللقاء قد تناول ايضًا التعاون الحالي بين الوزارة والمؤسسة في رفع كفاءة المحركات الكهربائية المستخدمة في القطاع الصناعى والذى يستهدف الارتقاء بمواصفات ومعايير كفاءة المحركات الكهربائية لتوفير ما يقرب من 10% من الكهرباء التي يستهلكها القطاع الصناعى وهو الامر الذى يتوافق مع جهود الوزارة لزيادة تنافسية الصناعة المصرية.

ومن جانبه اوضح وليد لبادى مدير مكتب مؤسسة التمويل الدولية بالقاهرة ان المؤسسة تعمل في مصر في مجالات تمويل مشروعات القطاع الخاص والمشروعات الاستشارية في المجال الصناعى، مشيرًا الى ان محفظة إقراض المؤسسة المخصصة لمصر تبلغ 1.5 مليار دولار سنويًا

وأضاف ان مؤسسة التمويل الدولية تعد اكبر مؤسسة إنمائية عالمية تركز بصورة مباشرة على دعم وتنمية القطاع الخاص في البلدان النامية، مشيرًا الى ان المؤسسة تتيح مواردها المالية وخبراتها الفنية وتجاربها العالمية وأفكارها المبتكرة لمساعدة شركائها في التغلب على التحديات المالية والتشغيلية.

ولفت لبادى الى ان مؤسسة التمويل الدولية قامت بضخ استثمارات بإجمالى 1.2 مليار دولار لدعم القطاع الخاص المصرى فى العام المالى الماضى 2017/2018 ، مشيرًا الى ان مصر تمثل أحد أكبر المحافظ الاستثمارية لمؤسسة التمويل الدولية فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

حضر اللقاء داليا سالم مساعد الوزير والمهندس حسام فريد مستشار الوزير للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال والمهندس أشرف عفيفى رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة والمهندسة حنان الحضرى مقرر مجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار.

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