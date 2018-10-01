ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

القبض على كوافيرة تعمل بالجونة لنشر صور وفيديوهات مخلة بالآداب العامة

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 10:54 ص
كوافيرة
كوافيرة
إبراهيم جادالله
تمكن ضباط قسم مكافحة جرائم الآداب العامة بمديرية أمن البحر الأحمر،من إلقاء القبض على كوافيرة بالجونة لقيامها بنشر صور وفيديوهات خاصة بها مخلة بالآداب العامة على مواقع التواصل الاجتماعى، وتم تحرير المحضر رقم 11955 جنح قسم أول الغردقة لسنة 2018، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

كان اللواء أشرف عز العرب مدير أمن البحر الأحمر،تلقى إخطارًا يفيد بضبط "نورا ا ا ع" 29 سنة - كوافيرة بمنطقة الجونة، لقيامها بنشر عدد من الصور خاصتها والفيديوهات المخلة بالآداب العامة على شبكات التواصل الاجتماعي "فيس بوك - يوتيوب" من شأنها الإخلال بالآداب العامة وإثارة الغرائز الجنسية للمواطنين،حيث قامت بنشر عدد من تلك الفيديوهات أثناء قيامها بالرقص بطريقة تخدش الحياء العام رفقة عدد من الرجال والفتيات مرتدية ملابس شبه عارية مخالفة بذلك أحكام المادة 145 من القانون رقم 10 لسنة 1961 مما يعد تحريضا على الفسق.

ترشيحاتنا

تعرف على درجات الحرارة المتوقعة خلال الأسبوع.. فيديو

شاهد.. لقطات مرعبة لحظة ابتلاع زلزال إندونيسيا عائلات بأكملها

سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم الاثنين 1 أكتوبر 2018

محامى فتاة تروسيكل بورسعيد يروى القصة الكاملة .. فيديو

إحالة مدير عام الشئون المالية بوزارة الصحة للتأديبية

لجنة الفتوى توضح هل الوضوء يكفر كبائر الذنوب

كيف تجد النساء فرصة عمل آمنة من البيت وسط مخاوف الاستغلال الجنسي

خالد بيومي ينعى صفوت عبد الحليم برسالة مؤثرة

يعالج القلب وينقي الجسم من السموم.. مشروب طبيعي له 8 فوائد

بعد تتويج مايا رعيدي ملكة جمال لبنان 2018.. تعرف على آخر 10 ملكات جمال ببيروت.. صور

وزير التعليم: قناة الجزيرة تسخر من كتب النظام الجديد لتهين مصر

شكاوى الأعلى للإعلام توصي بإصدار قرار بمنع نقل أخبار من السوشيال ميديا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تأهيل محطتي مترو جامعة القاهرة وفيصل لذوي الاحتياجات الخاصة..صور

سعفان يفتتح البرنامج الأول لتدريب المؤسسات على تكافؤ الفرص..صور

في عيد ميلادها.. شاهد إطلالات شبابية أنيقة لديانا حداد

مقدمة حفل ملكة جمال لبنان تشعل الجدل على السوشيال ميديا

مايا رعيدي تفوز بلقب ملكة جمال لبنان لعام 2018 .. صور

فيديو

التربية والتعليم: الملتقى العربي لأنشطة مدارس الدمج يرسخ الفكرة في المجتمع
تعرف على تفاصيل خطة وزارة النقل للتطوير خلال 4 سنوات..فيديو
تعرف على استعدادات الحكومة لمواجهة مخاطر السيول..فيديو
الأرصاد: انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة بدءا من اليوم..فيديو
المرور: حادث بطريق الواحات بدون مصابين..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد تفعيل تطبيق إلكتروني لتسجيل غياب الطلاب والمعلمين بالمدارس؟

هل تؤيد تفعيل تطبيق إلكتروني لتسجيل غياب الطلاب والمعلمين بالمدارس؟