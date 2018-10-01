القبض على كوافيرة تعمل بالجونة لنشر صور وفيديوهات مخلة بالآداب العامة

تمكن ضباط قسم مكافحة جرائم الآداب العامة بمديرية أمن البحر الأحمر،من إلقاء القبض على كوافيرة بالجونة لقيامها بنشر صور وفيديوهات خاصة بها مخلة بالآداب العامة على مواقع التواصل الاجتماعى، وتم تحرير المحضر رقم 11955 جنح قسم أول الغردقة لسنة 2018، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.



كان اللواء أشرف عز العرب مدير أمن البحر الأحمر،تلقى إخطارًا يفيد بضبط "نورا ا ا ع" 29 سنة - كوافيرة بمنطقة الجونة، لقيامها بنشر عدد من الصور خاصتها والفيديوهات المخلة بالآداب العامة على شبكات التواصل الاجتماعي "فيس بوك - يوتيوب" من شأنها الإخلال بالآداب العامة وإثارة الغرائز الجنسية للمواطنين،حيث قامت بنشر عدد من تلك الفيديوهات أثناء قيامها بالرقص بطريقة تخدش الحياء العام رفقة عدد من الرجال والفتيات مرتدية ملابس شبه عارية مخالفة بذلك أحكام المادة 145 من القانون رقم 10 لسنة 1961 مما يعد تحريضا على الفسق.

