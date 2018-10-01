اليوم .. مندوب وزارة التموين يستأنف تلقي طلبات إضافة المواليد بالصحفيين

يستأنف اليوم الإثنين تلقي طلبات إضافة المواليد ببطاقة التموين بالدور الثاني بنقابة الصحفيين، بحضور مصطفي معوض مندوب وزارة التموين.



أما بالنسبة للأوراق المطلوبة لإضافة المواليد فهي كالتالي:مفردات مرتب من الجريدة ومعتمد بخاتم شعار الجمهورية ، او برنت تأمينات بالنسبة لمن لا يتمكن من الحصول علي مفردات مرتب من الصحف الحزبية والمستقلة ، ولا يعتد مطلقا ببدل الصحفيين لانه دخل إضافي وليس أساسي ، وصور شهادات الميلاد للأطفال المراد إضافتهم فقط ،وصورة البطاقة الشخصية ،وصورة بطاقة التموين ،وصورة كارنيه نقابة الصحفيين.