القبض على عاطل سرق 359 عبوة مياه غازية من داخل سيارة بالغردقة

تمكن ضباط مباحث قسم شرطة ثان الغردقة، من إلقاء القبض على عاطل قام بسرقة كميات كبيرة من عبوات المياه الغازية من إحدى السيارات، تم تحرير المحضر رقم 9540 جنح ثان الغردقة لسنة 2018، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.





كان اللواء أشرف عزالعرب مدير أمن البحر الأحمر، تلقى إخطارًا يفيد بورود بلاغ من سيد عبدالحليم غريب، موزع مواد غازية عن اكتشافه سرقة كمية من المواد الغازية عبارة عن "288 كانز - 71 زجاجة مياه معدنية" من داخل السيارة خاصته عن طريق المغافلة.



