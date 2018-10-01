تقرير: الإمارات وتركيا وإيطاليا والسعودية من أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية

أكد إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة لرقابة على الصادرات والواردات، أن أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الجاري تمثلت في الإمارات العربية المتحدة بقيمة مليار و515 مليون دولار وتركيا بقيمة مليار و 390 مليون دولار وإيطاليا بقيمة مليار و24 مليون دولار والمملكة العربية السعودية بقيمة 932 مليون دولار والولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 957 مليون دولار.





وأضاف رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أن صادرات مصر إلى المملكة المتحدة حققت قيمة 702 مليون دولار وإسبانيا بقيمة 632 مليون دولار والجزائر بقيمة 541 مليون دولار وألمانيا بقيمة 459 مليون دولار وفرنسا بقيمة 462 مليون دولار والأردن بقيمة 393 مليون دولار وروسيا بقيمة 338 مليون دولار.



وأشار "جابر" إلى أن معدلات التبادل التجاري السلعي بين مصر والدول العربية زيادة ملموسة بنسبة 9% حيث بلغت 8 مليارات و902 مليون دولار مقارنة بـ 8 مليارات و158 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2017 بفارق 744 مليون دولار كما حققت حركة التجارة الخارجية بين مصر والاتحاد الأوروبي خلال الفترة محل التقرير نسبة زيادة بلغت 3.9 % حيث سجلت 18 مليارا و338 مليون دولار مقابل 17 مليارا و651 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بفارق 687 مليون دولار.