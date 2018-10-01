ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

تقرير: الإمارات وتركيا وإيطاليا والسعودية من أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 11:10 ص
ولاء عبد الكريم
أكد إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة لرقابة على الصادرات والواردات، أن أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الجاري تمثلت في الإمارات العربية المتحدة بقيمة مليار و515 مليون دولار وتركيا بقيمة مليار و 390 مليون دولار وإيطاليا بقيمة مليار و24 مليون دولار والمملكة العربية السعودية بقيمة 932 مليون دولار والولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 957 مليون دولار.

وأضاف رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أن  صادرات مصر إلى المملكة المتحدة حققت قيمة 702 مليون دولار وإسبانيا بقيمة 632 مليون دولار والجزائر بقيمة 541 مليون دولار وألمانيا بقيمة 459 مليون دولار وفرنسا بقيمة 462 مليون دولار والأردن بقيمة 393 مليون دولار وروسيا بقيمة 338 مليون دولار.

وأشار "جابر" إلى أن معدلات التبادل التجاري السلعي بين مصر والدول العربية زيادة ملموسة بنسبة 9% حيث بلغت 8 مليارات و902 مليون دولار مقارنة بـ 8 مليارات و158 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2017 بفارق 744 مليون دولار كما حققت حركة التجارة الخارجية بين مصر والاتحاد الأوروبي خلال الفترة محل التقرير نسبة زيادة بلغت 3.9 % حيث سجلت 18 مليارا و338 مليون دولار مقابل 17 مليارا و651 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بفارق 687 مليون دولار.




موضوعات متعلقة

تقرير: الذهب يتصدر قائمة أهم الصادرات غير البترولية خلال فبراير

وزير الصناعة يتلقى أحدث تقرير حول تطور حركة الصادرات المصرية خلال الـ4 أشهر الأولى من 2018.. 644ر8 مليار دولار حجم الصادرات غير البترولية بنسبة زيادة بلغت 16%

وزير التجارة: زيادة فى معدلات الصادرات المصرية خلال الـ 5 أشهر الأولى من 2018

وزير التجارة: 14% زيادة في معدلات الصادرات غير البترولية

15.5 % زيادة في التبادل التجاري لمصر بقيمة 44.8 مليار دولار

الصناعة: 15% زيادة في معدلات التبادل التجاري لمصر.. و14.3% زيادة في الصادرات

ترشيحاتنا

الأرصاد: توقعات باستمرار سقوط الأمطار على السواحل الشمالية..فيديو

احذر..التموين تقرر إلغاء هذه البطاقات التموينية الشهر المقبل

في عيد ميلادها.. شاهد إطلالات شبابية أنيقة لديانا حداد

تعرف على درجات الحرارة المتوقعة خلال الأسبوع.. فيديو

اتهام المعلم لإسرائيل بذبح مدنيين يتصدر الإعلام العبري

ننشر الضوابط الجديدة لبرنامج تحفيز الطيران بدءا من نوفمبر

مستشارة البيت الأبيض: تعرضت للاعتداء..ويجب الاستماع لمن مررن بالتجربة

كيف تجد النساء فرصة عمل آمنة من البيت وسط مخاوف الاستغلال الجنسي

وزير التعليم: قناة الجزيرة تسخر من كتب النظام الجديد لتهين مصر

ننشر أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم.. فيديو

تأهيل محطتي مترو جامعة القاهرة وفيصل لذوي الاحتياجات الخاصة..صور

النادي المصري ينعى صفوت عبد الحليم برسالة مؤثرة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تأهيل محطتي مترو جامعة القاهرة وفيصل لذوي الاحتياجات الخاصة..صور

سعفان يفتتح البرنامج الأول لتدريب المؤسسات على تكافؤ الفرص..صور

في عيد ميلادها.. شاهد إطلالات شبابية أنيقة لديانا حداد

مقدمة حفل ملكة جمال لبنان تشعل الجدل على السوشيال ميديا

مايا رعيدي تفوز بلقب ملكة جمال لبنان لعام 2018 .. صور

فيديو

التربية والتعليم: الملتقى العربي لأنشطة مدارس الدمج يرسخ الفكرة في المجتمع
تعرف على تفاصيل خطة وزارة النقل للتطوير خلال 4 سنوات..فيديو
تعرف على استعدادات الحكومة لمواجهة مخاطر السيول..فيديو
الأرصاد: انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة بدءا من اليوم..فيديو
المرور: حادث بطريق الواحات بدون مصابين..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد تفعيل تطبيق إلكتروني لتسجيل غياب الطلاب والمعلمين بالمدارس؟

هل تؤيد تفعيل تطبيق إلكتروني لتسجيل غياب الطلاب والمعلمين بالمدارس؟