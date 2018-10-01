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رياضة

ميدو عن الكرة المصرية: المشهد مليء بالمؤامرات والمصالح الشخصية

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 10:56 ص
صدى البلد
ياسمين تيسير
أعرب أحمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق و المجلل الرياضي الحالي عن استيائه من أحداث الكرة المصرية والاهتمام بالمصالح الشخصية.

وكتب ميدو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر ":" المشهد مقزز فهناك من تعود على ان يقوم بالاعمال القذره بنفسه وهناك من اعتاد ان يقوم اخرون بها له بيئه مليئة بالمؤامرات والترييطات والاهتمام بالمصالح الشخصيه فقط كيف لنا ان نتطور ومسؤولونا معظمهم مشغولون بالمؤامرات التي يواجهونها والاخرون مشغولون بماذا يخطط أصحاب هذه المؤامرات!!

واضاف :"أمامنا الكثير من العمل حتى نلحق بمن سبقونا بسنوات كيف سنجلس حول طاوله واحده لدراسة ما ينقصنا ومناقشة ما يمكن ان نفعله حتى نتطور مثل الجميع والمشهد مليء بهذه الخلافات والاحداث المؤسفة بين مسؤولين من المفترض انهم هم العاقلون الذين يفضون اَي نزاعات حتى يعملون بسلام لتقدمنا!!"

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