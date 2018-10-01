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اقتصاد

بعد إلغاء المادة 49.. الرقابة المالية: تجزئة الأسهم بدون موافقة الهيئة أو البورصة

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 11:06 ص
محمد عمران رئيس هيئة
محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية
علياء فوزي
أصدر الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية قرارًا تنفيذيًا رقم 154 لسنة 2018 بإلغاء المادة رقم (49) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والخاصة بضرورة إخطار البورصة والهيئة بقرار مجلس إدارة الشركة بشأن تجزئة الأسهم وأسبابه ومبرراته لدراستها من جانب البورصة و اعتماد الهيئة لذلك.

ويأتي ذلك بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة على هذا التعديل خلال إجتماعه بالأمس .

وأوضح رئيس الهيئة أن هذا التعديل يأتي في إطار تبسيط الإجراءات وتسريعها والتأكيد على حقوق المساهمين في إتخاذ القرارات المتعلقة بشركاتهم دون الحاجة لاتخاذ إجراءات إضافية من قبل الهيئة أو البورصة.

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