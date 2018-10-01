رسالة مؤثرة من إبراهيم سعيد بعد وفاة صفوت عبد الحليم: يشهد الله إني كنت أحبك

نعى إبراهيم سعيد، نجم الكرة المصرية السابق، الكابتن صفوت عبد الحليم، نجم الأهلي السابق، الذي وافته المنية مساء أمس عن عمر يناهز ٦٧ عامًا إثر حريق شب في شقته الكائنة بمصر الجديدة.
وكتب سعيد عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ناعيا صفوت عبد الحليم: "خالص عزائي لجماهير الكرة المصرية".
وتابع: "وفاه كابتن صفوت عبد الحليم، من ضمن أصحاب الفضل عليا منذ كنت في الناشئين، وأول من ساعدني وساندني منذ صغري، رحمة الله عليه ويدخله جناته ويغفر له، دعواتكم له بالرحمة والمغفرة، ويشهد الله إني كنت أحبك".