رسالة مؤثرة من إبراهيم سعيد بعد وفاة صفوت عبد الحليم: يشهد الله إني كنت أحبك

نعى إبراهيم سعيد، نجم الكرة المصرية السابق، الكابتن صفوت عبد الحليم، نجم الأهلي السابق، الذي وافته المنية مساء أمس عن عمر يناهز ٦٧ عامًا إثر حريق شب في شقته الكائنة بمصر الجديدة.





وكتب سعيد عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ناعيا صفوت عبد الحليم: "خالص عزائي لجماهير الكرة المصرية".



