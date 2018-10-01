ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

باحث اقتصادى يوضح كيف تحولت مصر من دولة مستوردة إلى مصدرة للطاقة..فيديو

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 11:00 ص
صدى البلد
شيماء مجدي
قال محمد نجم الباحث الإقتصادى،إن مصر كانت تصدر الغاز منذُ عام 2005 ولكنها تحولت إلى دولة مستوردة له بسبب تفجير خطوط الغاز المتكررة منذُ 2011.

وأضاف"نجم" خلال استضافته ببرنامج "هذا الصباح" والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"،اليوم الإثنين،أن مصر وصلت لمرحلة متدهورة بسبب رفض بعض الدول توريد النفط والقمح بسبب عجز مصر عن سداد الديون وعدم دفع مستحقات الشركات حتى عام 2015.

وأشار"الباحث الإقتصادى"إلى أن العلاقات بين مصر وقبرص واليونان قاتلة لبعض الدول مثل تركيا وساعدت فى توقف استيراد البترول والنفط من الخارج ،لافتًا إلى أن اكتشاف حقل ظهر من أهم عوامل تحول مصر من دولة مستوردة إلى دولة مصدرة للطاقة كما يعد أكبر حقل بالبحر المتوسط.

ترشيحاتنا

استمرار مسلسل اختلال الفطرة.. العثور على رضيعة داخل حقيبة في الإسكندرية

الحرس الثورى يستهدف سوريا بصواريخ باليستية انتقاما لهجوم الأهواز

إحالة مدير عام الشئون المالية بوزارة الصحة للتأديبية

كيف تجد النساء فرصة عمل آمنة من البيت وسط مخاوف الاستغلال الجنسي

تصريح صادم من ليفربول بشأن محمد صلاح قبل مواجهة نابولي

طريقة عمل القرنبيط المقرمش

تعرف على استعدادات الحكومة لمواجهة مخاطر السيول..فيديو

خالد بيومي ينعى صفوت عبد الحليم برسالة مؤثرة

اتهام المعلم لإسرائيل بذبح مدنيين يتصدر الإعلام العبري

رئيس حزب التجمع يرفض تصفية القومية للأسمنت: ليس مصنعا للعصير

أكبر مشروع بالعالم يتحول لأضخم فضيحة فساد مالي في تاريخ تركيا

إصابة 27 عاملا بانقلاب سيارة في الوادي الجديد

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تأهيل محطتي مترو جامعة القاهرة وفيصل لذوي الاحتياجات الخاصة..صور

سعفان يفتتح البرنامج الأول لتدريب المؤسسات على تكافؤ الفرص..صور

في عيد ميلادها.. شاهد إطلالات شبابية أنيقة لديانا حداد

مقدمة حفل ملكة جمال لبنان تشعل الجدل على السوشيال ميديا

مايا رعيدي تفوز بلقب ملكة جمال لبنان لعام 2018 .. صور

فيديو

التربية والتعليم: الملتقى العربي لأنشطة مدارس الدمج يرسخ الفكرة في المجتمع
تعرف على تفاصيل خطة وزارة النقل للتطوير خلال 4 سنوات..فيديو
تعرف على استعدادات الحكومة لمواجهة مخاطر السيول..فيديو
الأرصاد: انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة بدءا من اليوم..فيديو
المرور: حادث بطريق الواحات بدون مصابين..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد تفعيل تطبيق إلكتروني لتسجيل غياب الطلاب والمعلمين بالمدارس؟

هل تؤيد تفعيل تطبيق إلكتروني لتسجيل غياب الطلاب والمعلمين بالمدارس؟