باحث اقتصادى يوضح كيف تحولت مصر من دولة مستوردة إلى مصدرة للطاقة..فيديو

قال محمد نجم الباحث الإقتصادى،إن مصر كانت تصدر الغاز منذُ عام 2005 ولكنها تحولت إلى دولة مستوردة له بسبب تفجير خطوط الغاز المتكررة منذُ 2011.



وأضاف"نجم" خلال استضافته ببرنامج "هذا الصباح" والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"،اليوم الإثنين،أن مصر وصلت لمرحلة متدهورة بسبب رفض بعض الدول توريد النفط والقمح بسبب عجز مصر عن سداد الديون وعدم دفع مستحقات الشركات حتى عام 2015.



وأشار"الباحث الإقتصادى"إلى أن العلاقات بين مصر وقبرص واليونان قاتلة لبعض الدول مثل تركيا وساعدت فى توقف استيراد البترول والنفط من الخارج ،لافتًا إلى أن اكتشاف حقل ظهر من أهم عوامل تحول مصر من دولة مستوردة إلى دولة مصدرة للطاقة كما يعد أكبر حقل بالبحر المتوسط.

