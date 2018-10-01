تعرف على تفاصيل خطة وزارة النقل للتطوير خلال 4 سنوات..فيديو

عرضت فضائية "Ten" اليوم، الاثنين، عبر برنامج "صباح الورد" تقريرًا خاصًا بتفاصيل خطة وزارة النقل والمواصلات الخاصة بتطوير المرافق خلال 4 سنوات، بتكلفة 42 مليار جنيه للطرق، و148 مليار جنيه للسكك الحديدية، و275 مليار جنيه لمترو الأنفاق.



وذكر التقرير أن التكلفة الخاصة بمشروعات قطاع الطرق والكباري 42 مليار جنيه، حيث أن تكلفة المرحلة الثالثة من المشروع القومي للطرق 7 مليارات جنيه، بأطوال 1000 كيلو متر.



كما أشار التقرير إلى أن هناك رفع لكفاءة عدد من الطرق القائمة بتكلفة 15 مليار جنيه، إضافةً إلى إستكمال إنشاء 7 محاور على النيل بتكلفة 8 مليارات جنيه، وإنشاء وتطوير 15 كوبريا علويا بتكلفة 2 مليار جنيه.



وفيما يخص السكك الحديدية، يتم إنشاء خطوط جديد بتكلفة 78 مليار جنيه، إضافةً إلى تجديد القضبان بتكلفة 6 مليارات جنيه، وشراء عربات وجرارات جديدة بتكلفة 60 مليار جنيه.



كما ذكر التقرير إستكمال الجزءين الأول والثاني من المرحلة الرابعة بمترو الأنفاق بتكلفة 5 مليارات جنيه، و485 مليون يورو، إضافةً إلى إستكمال دراسات الخط الخامس بتكلفة تقديرية 32 مليار جنيه، و2.25 مليار دولار.

