كيف تجد النساء فرصة عمل آمنة من البيت وسط مخاوف الاستغلال الجنسي



ابتزاز إلكتروني



"في بنت اسمها ندي فوزي بتخدع الفتيات باسم العمل من المنزل وبتقول احصلي على 2000 جنيه، مقابل مكالمات جنسية عبر الفيديو كول بدون وجه، وبتحول المقابل من قبل البنوك على حسابك، أو على رقم الموبيل وتستلمي من البنك فوري، وبعد كده بتعرف رقم التليفون والعنوان وتبدأ ابتزاز للعمل عبر تلك الشكبات الإلكترونية"..تقول هالة



نصائح للعمل من المنزل



وتعطي مؤسسة "انترابيلا"، الداعمة للنساء في مصر، نصائح للعمل في المنزل، أبرزها أن تبدأ النساء يومها بشكل صحيح، وجبة إفطار وملابس مُناسبة ومُريحه، لأن علماء النفس أكدوا ان الجسم بيربط "البيجاما" بالاجازات الأسبوعية أو بإحساس الراحة، بكده هتكوني أكثر إنتاجية، مع ترتيب مهام اليوم، وعمل "تذكير" لمواعيد تسليم الشغل، مع وضع وقت للراحة ، ومواعيد العمل وانتهائه.





"فرصه عمل ودي حقيقه ومش وهم".. هكذا أعلنت إحدي الصفحات الالكترونية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن عرض"اشتغلي من البيت" لتوفير فرص عمل للسيدات عبر الانترنت.وتابعت عبر منشورات عديدة "لو أنتي ست بيت شطوره مش حابه المرمطه بالشغل برا وخايفه على اولادك وبيتك.. عندك حلم انك ثبتي وجودك وان الأمومة اصرار انك تبقى احسن وتبني مستقبل ولادك وتكوني قدوه ليهم.. وانضمي لآلاف الستات وكوني وحده مبدعه قويه انضمي لفريق عمل سوبر.. ونحن شركة سويدية بتدى اضخم عمولة على مستوى مصر".تعلن أغلب تلك الصفحات الإلكترونية عن حاجتها لمندوبي تسويق إلكتروني لها، بعض شركات تسويق عقاري أو ملابس أو منتجات تجميلية، فيما تقوم بعض السيدات بالتسويق الالكتروني لمشروعها سواء كانت مأكولات أو مشغولات أو ملابس وغيرها من الأنشطة التي تحتاج لتسويق إلكتروني.وتنصح مني محمد، ربة منزل، صاحبة مشروع للتريكو، السيدات الراغبات في العمل عبر الانترنت، في تحديد النشاط سواء كان خاصا أو تابعا لشركة خاصة، وهي البدء في اختيار اسمًا تسويقيًا واحد والتسويق عبر مواقع"Facebook, Twitter, Instagram,Youtube"، ثم الاشتراك في مجموعات على الشبكات الاجتماعية مشابهة لمجال عملك، وتقديم النصائح أو الدعم، ذلك سيزيد من شهرتك كمحترفة في المجال ويزيد من عملائك، مع ضرورة طلب تقييم من العملاء للمنتجات وآرائهم، ونشرها علي الصفحات الالكتروني بانتظام.تقول مني إن مجال عملها هو "التريكو"، وخلال فترة الصيف تنشغل في عمل المفروشات اليدوية، أما في الشتاء، فتوسع دائرة عملها لبدل الأطفال و"بلوفرات" الكبار، وأيضا الايس كاب والاسكارف "الشتاء موسم كبير لنا، والطلبات اون لاين كثيرة، والكوفية سعرها يبدأ من 80 جنيه وحتي 120 جنيه، والايس كاب من 50 لـ 70 جنيه، وبدلة الاطفال سعرها يصل لـ 250 جنيه".تجري مني في نهاية كل موسم، خصومات لتشجيع المتابعين على الشراء وزيادة عددهم، وإرفاق هدايا بسيطة تترك انطباعًا جيدًا لدى عملائك وتذكرهم دائمًا بعملها.فيما تعمل "رانيا.م"، كمندوبة مبيعات لمنتجات مستحضرات شركات التجميل على مواقع فيسبوك، وتري أنها مهنة جيدة في ظل غياب فرص العمل في الخارج "بقوم بالتسويق عبر صفحة إلكترونية لي بموقع فيسبوك، وغالبا ربحي من البيع بيصل لآلفي جنيه شهريا، والتوصيل عبر شركة شحن مقابل 30 جنيها لأقرب محطة مترو، وبجانب مستحضرات التجميل، بدأت في بيع الملابس الجاهزة والاستوك وبواقي المصانع، ورواد صفحتي تعدوا 5 آلاف فتاة وسيدة"."أهم حاجة تصوير المنتجات بشكل جيد وإضاءة واضحة وعرضها بشكل لائق، ومشاركة المتابعين والرد الفوري والتفاعل ووضع نصائح التعامل، وعمل دعاية مدفوعة الاجر من وقت لآخر علي الفيس البوك، ومسابقات من وقت لآخر والمقابل هدايا ميكاج وعطور ، فهذه وسيلة فعّالة لتسويق منتجاتك وجذب عملاء جدد ".. تقول عبير.تتعدد الصفحات الإلكترونية لأعمال التطريز والأعمال اليدوية والخياطة أو صناعة الاكسسوارات، وصناعة الوجبات والحلويات، وأغلبها لنساء يعملن من المنزل، ويعرضن منتجاتهن عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يجدن منه طريقًا مختصرًا للحصول على مكسب دون تحمل عناء الانتقالات والتحضير للملابس والتفاهم مع الرؤساء والزملاء والالتزام بالمواعيد.ولكن في المقابل، قد تتعرض الفتيات والسيدات لخطر الابتزاز الالكتروني، فقد حذرت إحدى الفتيات التى تعرضت لابتزاز تلك الصفحات الإلكترونية التي تعمل في تكوين شبكات دعارة "إلكترونية"، حيث أوضحت "هالة. م"، قائلة: "رجاء الانتباه وآسفة جدا على الموضوع، كل الستات والبنات بيحلموا يشتغلوا من البيت ويكسبوا فلوس، عشان يساعدوا نفسهم وأزواجهم أو عشان حتى يملوا فراغهم، بس مش كل حد يكتب بوست اشتغلي فالبيت واكسبي، تجري وتتكلمي خاص".