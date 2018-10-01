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برلمان

وكيل البرلمان يشارك فى احتفال سفارة إندونيسيا بعيدها الوطنى

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 11:03 ص
السيد الشريف وكيل
السيد الشريف وكيل اول مجلس النواب
ماجدة بدوي
شارك السيد الشريف وكيل اول مجلس النواب فى احتفال سفارة إندونيسيا بعيدها الوطنى وذلك نيابة عن مجلس النواب وكضيف شرف للاحتفال.

وقدم الشريف التهنئة لدولة اندونيسيا قيادة وحكومة وشعبا، مؤكدا ان هناك علاقات استراتيجية وتاريخية تربط بين مصر وإندونيسيا، كما تقدم بخالص العزاء لدولة إندونيسيا فى ضحايا تسونامى.

وتوجه وكيل البرلمان بالدعاء للمولى عز وجل ان يسكن شهداء إندونيسيا فسيح جناته وان يلهم ذويهم وأسرهم الصبر والسلوان وان يمن بالشفاء العاجل على جميع المصابين.
وكيل البرلمان يشارك فى احتفال سفارة إندونيسيا بعيدها الوطنى

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