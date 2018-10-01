وفاة الدكتور طه أبو كريشة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف

أعلن الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الشريف السابق، وفاة الأستاذ الدكتور طه أبو كريشة عضو هيئة كبار العلماء.



ومن المقرر أن تشيع الجنازة، عصر اليوم من الجامع الأزهر، وسيقام العزاء بعد صلاة المغرب غدا بجامعة الأزهر.



ولد الدكتور طه مصطفى أبو كريشة، الأستاذ بكلية اللغة العربية جامعة الأزهر، ونائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب سابقا، في الثامن من مايو لعام 1937م بمركز ديروط بمحافظة أسيوط.



وحصل طه مصطفى أبو كريشة على الثانوية الأزهرية من معهد أسيوط الديني عام 1957م بترتيب الأول على مستوى الجمهورية الإجازة العالمية من كلية اللغة العربية بالقاهرة جامعة الأزهر عام 1961م بترتيب الأول التخصص (الماجستير) في الأدب والنقد عام 1970م بتقدير "ممتاز" في موضوع "ميزان الشعر عند العقاد" الحصول على درجة العالمية "الدكتوراه" في الأدب والنقد 1973م بمرتبة الشرف الأولى في موضوع "النقد العربي القديم بين المذاهب النقدية الحديثة"



وتم تعيين طه مصطفى أبو كريشة، معيد بكلية اللغة العربية بالقاهرة جامعة الأزهر عام ،مدرس مساعد بكلية اللغة العربية بالقاهرة جامعة الأزهر 1970م مدرس بكلية اللغة العربية بالقاهرة جامعة الأزهر 1973م أستاذ مساعد بكلية اللغة العربية بالقاهرة جامعة الأزهر 1978م أستاذ بكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر 1984م وكيل كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر بالقاهرة عام 1990م عميد كلية اللغة العربية بالقاهرة جامعة الأزهر عام 1994م نائب رئيس جامعة الأزهر لفرع البنات 1996م نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب 1997م أستاذ متفرغ بكلية اللغة العربية 2002م



ومن مؤلفاته: أصول النقد الأدبي النقد الأدبي التطبيقي ميزان الشعر عند العقاد من الشعر الجاهلي في ميزان النقد الأدبي من الشعر العباسي في ميزان النقد الأدبي من الشعر المملوكي في ميزان النقد الأدبي من الشعر الحديث في ميزان النقد الأدبي الخيال الشعري عند أبي الطيب المتنبي من الشعر الأندلسي في ميزان النقد الأدبي



الكتابة في عدد من الدوريات: مجلة الأزهر منارة الإسلام صوت الأزهر عدد من الصحف المصرية





