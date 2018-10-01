يحيى ياسين يكتب: أبو بكر بين التفرق السياسي وثبوت أركان الدولة

كيف نجح القائد العسكري الهُمام بعبقريته في إخضاع البطون المُرتدة؟ بل كيف حول الدولة المتفككة من فُرقة ونزاع وحروب داخلية إلى جيش مُتحد يغزو العراق والشام؟ تساؤلاتٌ عدة تمر على صغار الباحثين في التاريخ والعلوم السياسية ودارسي ومحللي سيرة الصديق، فكيف فعلها خليل النبي ثاني اثنين في الغار وهو قائد عسكري لا يُشق له غبار؟





بعد وفاة النبي "ص" ما هو إلا القليل حتى ارتدت أغلب القبائل العربية الكبرى وأبت الإنصياع لأمر الحاكم الجديد ورفضت البيعة في اليمن وحضرموت وديار بني تغلب وعبس وغطفان وزبيان واليمامة والبحرين وقرى عظيمة كانت تشكل مواضعًا هامة جغرافيًا واقتصاديًا في الدولة الإسلامية حديثة السن.





ليس ذلك فحسب، بل تسلم أركان الدولة مشلولة اقتصاديا وعسكريا وسياسيا، أما الأولى فقد امتنعت القبائل المرتدة عن أداء الزكاة لبيت مال المسلمين البنك المركزي للدولة " والتي كانت تُمثل عصب التمويل الاقتصادي، وأما سياسيًا فقد ظهر في كل قبيلة مرتدّة رجلًا يدّعي النبوة وكوّن جيشًا منفصلًا عن جيش المسلمين وتجهز لقتال الصديق.





على رأس النفاق ادّعى رجلٌ يُدعى "طُليحة الأسدي" النبوة فبايعه قومه بنو أسد شمال المدينة على القتال وانقاد إليه سادة غطفان وسيدهم "عيينة بن حصن"، فضلا عن الكاهنة النصرانية " سجاح بنت الحارث" امرأة من بني تميم ادعت النبوة فبايعها قومها وأخوالها بنو تغلب وسيد بني يربوع "مالك بن نويرة"، ويتقاسمهم النبوة الزائفة " مسيلمة الكذاب" في بني حنيفة باليمامة قرب الرياض حاليا.





زعزعة وعدم استقرار أصابت الدولة الحديثة فأصابت بعض المسلمين بالتخاذل عن جيش أسامة الذي كان من المقرر أن يسير إلى الشام لفتحها كما أمر رسول الله، والحاكم الجديد محصور بأي إصلاح وخطة لمواجهة تلك المصاعب.





فأما الوزراء "الصحابة" فرأوا أن يصبر الرئيس على الاقتصاد حتى تستقر الدولة سياسيا وعسكريا ثم يقاتل الممتنعين عن الزكاة، وأما الخليفة فخالفهم في الرأي حيث رأى أن يقاتل الممتنعين عن الزكاة حتى يغلب عليهم فيرتدع بذلك بقية القبائل ويسوقون الصدقات ثم يُسيّر جيشًا لقتال المرتدين.





من منظور سياسي وعسكري أصاب الصديق الرأي، حيث كانت رؤيته رضوان الله عليه أن يُنعش اقتصاد الدولة فيتوفر المال لتجهيز جيش خالد بن الوليد لقتال المرتدين في كبرى القبائل، ثم يقاتلهم قبيلة تلو الأخرى فيرتدع من عصى مخافة أن يتوجه جيش المسلمين لقتالهم، وقد فعل وأصاب ونجح في خطته.





وجّه الصديق خالدًا نحو طليحة الأسدي فقاتله فغلب عليه وأسر عيينة بن حصن فأرسله للصديق الذي استتاب ورجع للإسلام وانفض جيشهم وساقوا الصدقات للخليفة، وأما سجاح فقد خانت مالك بن نويرة فرجعت لديارها فتركته يواجه خالدا فأسره وقتله وارتدع قومه ورجعوا للإسلام، وأخيرا مسيلمة الكذاب الذي خاض معركة ضارية قتل فيها بعض الصحابة الأجلّاء كزيد بن الخطاب شقيق الفاروق حتى قتل على يد وحشيّ بن حرب.



