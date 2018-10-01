ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ساحة رأي

يحيى ياسين يكتب: أبو بكر بين التفرق السياسي وثبوت أركان الدولة

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 10:58 ص
صدى البلد
كيف نجح القائد العسكري الهُمام بعبقريته في إخضاع البطون المُرتدة؟ بل كيف حول الدولة المتفككة من فُرقة ونزاع وحروب داخلية إلى جيش مُتحد يغزو العراق والشام؟ تساؤلاتٌ عدة تمر على صغار الباحثين في التاريخ والعلوم السياسية ودارسي ومحللي سيرة الصديق، فكيف فعلها خليل النبي ثاني اثنين في الغار وهو قائد عسكري لا يُشق له غبار؟ 

بعد وفاة النبي "ص" ما هو إلا القليل حتى ارتدت أغلب القبائل العربية الكبرى وأبت الإنصياع لأمر الحاكم الجديد ورفضت البيعة في اليمن وحضرموت وديار بني تغلب وعبس وغطفان وزبيان واليمامة والبحرين وقرى عظيمة كانت تشكل مواضعًا هامة جغرافيًا واقتصاديًا في الدولة الإسلامية حديثة السن.

ليس ذلك فحسب، بل تسلم أركان الدولة مشلولة اقتصاديا وعسكريا وسياسيا، أما الأولى فقد امتنعت القبائل المرتدة عن أداء الزكاة لبيت مال المسلمين البنك المركزي للدولة " والتي كانت تُمثل عصب التمويل الاقتصادي، وأما سياسيًا فقد ظهر في كل قبيلة مرتدّة رجلًا يدّعي النبوة وكوّن جيشًا منفصلًا عن جيش المسلمين وتجهز لقتال الصديق.

على رأس النفاق ادّعى رجلٌ يُدعى "طُليحة الأسدي" النبوة فبايعه قومه بنو أسد شمال المدينة على القتال وانقاد إليه سادة غطفان وسيدهم "عيينة بن حصن"، فضلا عن الكاهنة النصرانية " سجاح بنت الحارث" امرأة من بني تميم ادعت النبوة فبايعها قومها وأخوالها بنو تغلب وسيد بني يربوع "مالك بن نويرة"، ويتقاسمهم النبوة الزائفة " مسيلمة الكذاب" في بني حنيفة باليمامة قرب الرياض حاليا.

زعزعة وعدم استقرار أصابت الدولة الحديثة فأصابت بعض المسلمين بالتخاذل عن جيش أسامة الذي كان من المقرر أن يسير إلى الشام لفتحها كما أمر رسول الله، والحاكم الجديد محصور بأي إصلاح وخطة لمواجهة تلك المصاعب.

فأما الوزراء "الصحابة" فرأوا أن يصبر الرئيس على الاقتصاد حتى تستقر الدولة سياسيا وعسكريا ثم يقاتل الممتنعين عن الزكاة، وأما الخليفة فخالفهم في الرأي حيث رأى أن يقاتل الممتنعين عن الزكاة حتى يغلب عليهم فيرتدع بذلك بقية القبائل ويسوقون الصدقات ثم يُسيّر جيشًا لقتال المرتدين.

من منظور سياسي وعسكري أصاب الصديق الرأي، حيث كانت رؤيته رضوان الله عليه أن يُنعش اقتصاد الدولة فيتوفر المال لتجهيز جيش خالد بن الوليد لقتال المرتدين في كبرى القبائل، ثم يقاتلهم قبيلة تلو الأخرى فيرتدع من عصى مخافة أن يتوجه جيش المسلمين لقتالهم، وقد فعل وأصاب ونجح في خطته.

وجّه الصديق خالدًا نحو طليحة الأسدي فقاتله فغلب عليه وأسر عيينة بن حصن فأرسله للصديق الذي استتاب ورجع للإسلام وانفض جيشهم وساقوا الصدقات للخليفة، وأما سجاح فقد خانت مالك بن نويرة فرجعت لديارها فتركته يواجه خالدا فأسره وقتله وارتدع قومه ورجعوا للإسلام، وأخيرا مسيلمة الكذاب الذي خاض معركة ضارية قتل فيها بعض الصحابة الأجلّاء كزيد بن الخطاب شقيق الفاروق حتى قتل على يد وحشيّ بن حرب.

خضعت ربوع دولة الإسلام التي كانت متفرقة وثائرة عقب وفاة النبي بعبقرية الصديق ووزرائه، وانتعش اقتصاد دولة الإسلام بأموال الصدقات والزكاة والفتوحات من بعد ذلك، عامان فقط حكمهما الخليل فكانا أخطر على الدولة من فتح القسطنطينية لولا أن عصم الله الدولة الفتنة والفرقة وجزى الصديق عن المسلمين خيرا.

موضوعات متعلقة

رجال حول الرسول.. «الصحابي الذي كان خطيبًا للنبي»

علي جمعة يوضح حكم إعطاء غير المسلم من مال الزكاة.. فيديو

المفتى: المتطرفون فهموا آية السيف خطأ انطلاقًا من تكفيرهم للمجتمعات

حدث في 26 رمضان.. عودة النبي من «تبوك» وانتصار صلاح الدين في موقعة حطين

عمرو خالد لـ « المتشددين »: تقتلون الإبداع باسم الدين وهو منكم براء

عمرو خالد: هذه «المرأة» دافعت عن النبي بكل بطولة وشجاعة في «أحد»

ترشيحاتنا

اليوم.. رئيس الوزراء يتفقد عددا من المشروعات بشرم الشيخ

شكاوى الأعلى للإعلام توصي بإصدار قرار بمنع نقل أخبار من السوشيال ميديا

تعرف على تفاصيل خطة وزارة النقل للتطوير خلال 4 سنوات..فيديو

لجنة الفتوى توضح هل الوضوء يكفر كبائر الذنوب

وزير التعليم: قناة الجزيرة تسخر من كتب النظام الجديد لتهين مصر

الأرصاد: توقعات باستمرار سقوط الأمطار على السواحل الشمالية..فيديو

تعرف على أسعار الذهب والعملات الأجنبية بالأسواق اليوم.. فيديو

احذر..التموين تقرر إلغاء هذه البطاقات التموينية الشهر المقبل

يعالج القلب وينقي الجسم من السموم.. مشروب طبيعي له 8 فوائد

الأرصاد: انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وتوقعات بسقوط أمطار

مصر تخطو نحو حلم تنظيم المونديال..اتحاد شمال أفريقيا يدعو لإعداد ملف ثلاثي لاستضافة كأس العام 2030.. ورياضة البرلمان: فرصتنا قوية

وفاة الدكتور طه أبو كريشة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تأهيل محطتي مترو جامعة القاهرة وفيصل لذوي الاحتياجات الخاصة..صور

سعفان يفتتح البرنامج الأول لتدريب المؤسسات على تكافؤ الفرص..صور

في عيد ميلادها.. شاهد إطلالات شبابية أنيقة لديانا حداد

مقدمة حفل ملكة جمال لبنان تشعل الجدل على السوشيال ميديا

مايا رعيدي تفوز بلقب ملكة جمال لبنان لعام 2018 .. صور

فيديو

التربية والتعليم: الملتقى العربي لأنشطة مدارس الدمج يرسخ الفكرة في المجتمع
تعرف على تفاصيل خطة وزارة النقل للتطوير خلال 4 سنوات..فيديو
تعرف على استعدادات الحكومة لمواجهة مخاطر السيول..فيديو
الأرصاد: انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة بدءا من اليوم..فيديو
المرور: حادث بطريق الواحات بدون مصابين..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد تفعيل تطبيق إلكتروني لتسجيل غياب الطلاب والمعلمين بالمدارس؟

هل تؤيد تفعيل تطبيق إلكتروني لتسجيل غياب الطلاب والمعلمين بالمدارس؟