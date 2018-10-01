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رياضة

طلعت يوسف: الاستهتار والغرور سبب خسارة المقاصة من فريق الداخلية

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 11:43 ص
طلعت يوسف مدرب المقاصة
طلعت يوسف مدرب المقاصة
عمرو الحلوانى
أعرب طلعت يوسف المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى مصر المقاصة عن غضبه الشديد بعد الهزيمة التى تلقاها الفريق أمام الداخلية بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى أقيمت بينهما أمس بملعب المقاولون العرب فى إطار لقاءات الجولة التاسعة من منافسات الدورى الممتاز لموسم 2018/2019.

وقال طلعت يوسف، إن الفريق قدم أسوأ مبارياته خلال الموسم الحالي، ولم ينفذ اللاعبون التعليمات والواجبات المكلفين بها على مدار شوطي اللقاء، بخلاف أداء البعض بنوع من الاستهتار واللا مبالاة دون الرغبة في تحقيق الفوز في أى لحظة من المباراة .

وأشار المدير الفني للمقاصة، إلى أن أداء اللاعبين كان مسيطرا عليه التعالي والغرور عكس اللقاءات الماضية والتى حقق خلالها الفريق الفوز،لافتا إلى أنه حاول بين شوطي اللقاء إنقاذ الموقف لكن الأداء كان سلبيا للغاية .

وأضاف يوسف، أن لاعبي المقاصة لم يحترموا الداخلية لذا كانت الخسارة غير المتوقعة وضياع 3 نقاط سهلة بعد عروض قوية ونتائج مميزة خلال الجولات الماضية.

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