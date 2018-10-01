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20 صورة تكشف أناقة النجمة التركية هازال كايا في عيد ميلادها الـ 28

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 06:35 م
هازال كايا
هازال كايا
هاجر هانئ
تحتفل اليوم النجمة التركية هازال كايا بعيد ميلادها الـ 28، وبالتالى مازالت ملامحها طفولية تجذب المشاهدين إليها ما جعلها تحقق شعبية كبيرة منذ عرض مسلسل “العشق الممنوع” الذي شاركت فيه.

وتتميز هازال كايا باختيارها للإطلالات وقطع الملابس التى تزيد من جمالها، كما تفضل الاعتماد على الأزياء البسيطة والألوان الهادئة المتناسقة مع لون بشرتها .

وتميل الفنانة التركية إلى إقتناء بعض الملابس ذات التصميمات الجريئة والأكثر أنوثة، بالإضافة إلى ذلك تحرص دائما على التنوع بين الإطلالات و لا تسير على وتيرة واحدة فى عالم الموضة، وتختار من هذه الصيحات ما يتناسب مع قوامها.

وأشتهرت بتسريحات الشعر البسيطة التى تبرز جمال ملامحها، و تميزت بعدم اعتمادها على مساحيق المكياج التى تغير من شكلها، فهي تعتمد فى أغلب الوقت على الظهور بشكل طبيعى بدون مكياج.
20 صورة تكشف أناقة النجمة التركية هازال كايا في عيد ميلادها الـ 28
20 صورة تكشف أناقة النجمة التركية هازال كايا في عيد ميلادها الـ 28
20 صورة تكشف أناقة النجمة التركية هازال كايا في عيد ميلادها الـ 28
20 صورة تكشف أناقة النجمة التركية هازال كايا في عيد ميلادها الـ 28
20 صورة تكشف أناقة النجمة التركية هازال كايا في عيد ميلادها الـ 28
20 صورة تكشف أناقة النجمة التركية هازال كايا في عيد ميلادها الـ 28
20 صورة تكشف أناقة النجمة التركية هازال كايا في عيد ميلادها الـ 28
20 صورة تكشف أناقة النجمة التركية هازال كايا في عيد ميلادها الـ 28
20 صورة تكشف أناقة النجمة التركية هازال كايا في عيد ميلادها الـ 28
20 صورة تكشف أناقة النجمة التركية هازال كايا في عيد ميلادها الـ 28
20 صورة تكشف أناقة النجمة التركية هازال كايا في عيد ميلادها الـ 28
20 صورة تكشف أناقة النجمة التركية هازال كايا في عيد ميلادها الـ 28
20 صورة تكشف أناقة النجمة التركية هازال كايا في عيد ميلادها الـ 28
20 صورة تكشف أناقة النجمة التركية هازال كايا في عيد ميلادها الـ 28
20 صورة تكشف أناقة النجمة التركية هازال كايا في عيد ميلادها الـ 28
20 صورة تكشف أناقة النجمة التركية هازال كايا في عيد ميلادها الـ 28
20 صورة تكشف أناقة النجمة التركية هازال كايا في عيد ميلادها الـ 28
20 صورة تكشف أناقة النجمة التركية هازال كايا في عيد ميلادها الـ 28
20 صورة تكشف أناقة النجمة التركية هازال كايا في عيد ميلادها الـ 28

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